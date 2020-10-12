Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Google планирует добавить в YouTube функцию интернет-магазина

Google планирует добавить в YouTube функцию интернет-магазина
Американский технологический гигант Google хочет внедрить в YouTube функцию интернет-магазина. Компания тестирует новую интеграцию с Shopify Inc. для продажи товаров через видеосервис.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Так, YouTube недавно начал просить создателей контента использовать программное обеспечение YouTube для маркировки и отслеживания продуктов, показанных в их клипах. Затем эти данные будут связаны с аналитическими и торговыми инструментами Google.
"Цель состоит в том, чтобы преобразовать видео YouTube в обширный каталог товаров, которые зрители могут просматривать, нажимать на них и покупать напрямую. Компания также тестирует новую интеграцию с Shopify Inc. для продажи товаров через YouTube", - говорится в сообщении.

Представитель YouTube сообщил, что компания тестирует эти функции с ограниченным количеством видеоканалов. При этом создатели контента будут иметь контроль над продуктами, которые будут отображаться. Впрочем, в самом Google это описывают как эксперимент и отказываются поделиться более подробной информацией.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Поляки рассказали, как правильно варить картофель
Поляки рассказали, как правильно варить картофель
Спрогнозировано количество выявленных за сутки случаев COVID-19 на пике
Спрогнозировано количество выявленных за сутки случаев COVID-19 на
В США 11-летний ребенок угнал школьный автобус
В США 11-летний ребенок угнал школьный автобус
NYT: лекарства от коронавируса могли сделать Трампа сумашедшим
NYT: лекарства от коронавируса могли сделать Трампа сумашедшим
Минкультуры не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет
Минкультуры не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет
Срок запрета на предпринимательскую деятельность для граждан-банкротов могут сократить
Срок запрета на предпринимательскую деятельность для
Депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену выборов
Депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену выборов
Еще в одном регионе выпал первый снег
Еще в одном регионе выпал первый снег
Наука притяжения денег: цвета, привлекающие богатство и удачу
Наука притяжения денег: цвета, привлекающие богатство и удачу
Россия обновила антирекорд по коронавирусу
Россия обновила антирекорд по коронавирусу
Нетребко и Абдразаков выступят в опере "Дон Карлос" на сцене Мариинки
Нетребко и Абдразаков выступят в опере "Дон Карлос" на сцене Мариинки
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из фотосессии для глянца
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя поделилась новыми кадрами из

Топ на сегодня

Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании Карабаха
Арутюнян: Прекращения огня нет, будем просить Ереван о признании
Наперекор стереотипам: самые известные программистки и IT-специалистки, которые изменили технический мир
Наперекор стереотипам: самые известные программистки и
С надеждой на взаимность. Трамп рассказал о симпатии к Путину
С надеждой на взаимность. Трамп рассказал о симпатии к Путину
Снимки из космоса засекли судно, сбросившее воду в Авачинском заливе
Снимки из космоса засекли судно, сбросившее воду в Авачинском заливе
Тэхён из BTS усыновил малыша!
Тэхён из BTS усыновил малыша!

Еще по теме

Google увеличит число сотрудников, выявляющих экстремизм на YouTube
Google представил приложение для скачивания роликов с YouTube
Google признал получение RT средств с рекламы на YouTube
В Youtube можно будет отправлять сообщение