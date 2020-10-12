Гороскоп на 2021 год по Знакам Зодиака

Вадим Карасев

Пришло время оставить прошлый год позади и устремить свой взгляд в будущее. 2021 год будет лучше предыдущего, потому что его начало пройдет под управлением очень гармоничной и позитивной энергетики звезд.

Больше всего повезет самым ответственным и надежным Знакам Зодиака. 2021 год подкинет нам много новых задач, решать которые необходимо без промедления. Всем, кому не хватает ответственности, придется ей научиться. В противном случае управлять своей жизнью будет намного сложнее.

Овен

Год Быка для Овнов энергетически благоприятен. Это будет время финансовых побед, успешного начала новых дел. Также в первые месяцы астрологи советуют совершать все самые важные дорогостоящие покупки. К началу весны может появиться много новых дел, которые будут вызывать у Овнов негативную реакцию. Предотвратить стресс помогут аффирмации для уверенности в завтрашнем дне.

Вторая половина года для Овнов будет более спокойной и размеренной. Ожидаются большие и в основном благоприятные изменения в любовной сфере, особенно для тех, кто одинок. В 2021 году нужно брать инициативу в свои руки — знакомиться, предлагать свидания, звонить, идти на контакт. Не стоит закрываться от людей.

Телец

Этот год для Тельцов будет весьма насыщенным и интересным. Скучать точно не придется, однако это не значит, что на пути не окажется никаких трудностей. Они будут, и их может быть немало, особенно ближе к самому концу. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Тельцам сделать свой дом местом силы, поддерживая в нем чистоту и порядок.

В домашней атмосфере будет проще работать, принимать решения. Даже свидания в родных стенах возымеют больший успех. Очень хорош год Быка для работников из сферы фриланса. Начать его стоит с правильного оформления рабочего места. Также этот год прекрасно подходит для ремонта, переездов, смены жилья, обновления обстановки.

Близнецы

Близнецам спастись от периодических проблем с энергетикой поможет арт-терапия. Творчество — лучшее лекарство от бед и неурядиц. В 2021 году звезды и планеты помогут людям этого Знака найти новые увлечения, новую работу, полностью изменить жизнь и поменять цели, скорректировать путь, по которому нужно идти к счастью и успеху.

Это будут судьбоносные двенадцать месяцев, в которые Близнецам удастся преобразить себя и всё вокруг. Если к этому не стремиться, это всё равно произойдет, но результат может быть не таким приятным. Астрологи советуют не терять контроль и не бросать всё со словами «будь что будет». Это то самое время, когда всё будет так, как хотят Близнецы.

Рак

У Раков ожидается очень необычный и динамичный год, в который будет много плановых и внеплановых изменений. Чтобы отразить первую волну неурядиц, Ракам стоит с головой уйти в работу уже в самом начале года. Первое время отдыха — апрель-май. В эти два месяца можно позволить себе сменить обстановку.

Летом и осенью удача будет то приходить, то уходить, однако неизменным останется одно — интуитивное чутье Раков. Этим людям нужно будет научиться слышать самих себя, потому что мироздание подарит им сильную интуицию. С начала и до самого конца года внутренний голос будет помогать в трудные минуты. Последние пару-тройку месяцев Ракам лучше посвятить семье и дому.

Лев

У Львов год ожидается очень нервозный и непредсказуемый. Конечно, в этой веренице будут и приятные изменения. Именно за них и нужно держаться. Астрологи советуют помнить только все самое хорошее, чтобы позитивные мысли грели душу. Относительно спокойным и благоприятным периодом станет время с июля по ноябрь.

В остальное время Львам стоит пристально следить за самочувствием, потому что могут возникать проблемы на фоне переутомления и переживаний. Заговоры на крепкое здоровье помогут остаться сильными, готовыми идти дальше сквозь огонь и воду. Также полезно почаще вспоминать о необходимости отдыха.

Дева

У Дев далеко не самыми спокойными станут первые недели зимы. Возможны временные неурядицы в семье и в отношениях. Также будет снижена производительность на работе. Избежать проблем помогут талисманы удачи. Они предотвратят срывы планов и помогут чаще выходить сухими из воды, быстрее принимать решения.

Весной и летом не ожидается больших изменений, однако Девы могут сами устроить себе в это время перемены — например, сменить должность на более перспективную, сделать ремонт в доме или отправиться в путешествие. Можно смело тратить на себя и на свою семью крупные суммы денег. Осень и конец года станет очень важным временем, в которое нужно будет оставаться собранными и ответственными.

Весы

Весам в 2021 году повезет в любви. Одиноким представителям данного Знака будет гораздо проще искать вторую половинку из-за повышенного обаяния и харизмы. Стоит чаще знакомиться с людьми, но быть очень избирательными. Быстро узнать характер человека можно по цвету глаз. Совсем не обязательно ждать неделями, чтобы оценить совместимость.

В делах и в работе самым благоприятным временем для людей этого Знака можно считать апрель-май и август-сентябрь. В эти месяцы можно открывать новый бизнес, совершать дорогостоящие покупки. В самом начале и в конце года полезно заниматься обучением, получением новых навыков. Активные информационные потоки помогут Весам стать умнее.

Скорпион

Скорпионы будут очень успешными в любовной сфере. Особенно это касается тех, кто уже находится в отношениях или обрел семью. Год Быка лучше проводить вместе с теми, кто может оказать моральную поддержку. Также астрологи советуют и самим Скорпионам не отворачиваться от тех, кому нужен совет.

Одиноким Скорпионам лучше сфокусироваться на делах и работе, а отношения появятся сами собой. Нужно лишь заранее проверять совместимость, чтобы не разочароваться. В эти двенадцать месяцев лучше не тратить свое время на попытки кому-то понравиться. В целом 2021 год будет весьма продуктивным и полезным для Скорпионов, но лишь для тех, которые не пытаются угнаться за двумя зайцами одновременно.

Стрелец

Стрельцам в 2021 году можно быть самими собой и не притворяться. Это идеальный год для любимых занятий и увлечений. Первая его половина пройдет под эгидой спокойной энергетики ночных светил, поэтому до середины лета можно заниматься тем, к чему лежит душа. Ближе к августу стоит перестать рисковать и действовать безрассудно.

В конце лета и осенью Стрельцов ожидают некоторые неурядицы в финансах. Звезды станут непредсказуемыми, поэтому энергия этих людей будет утекать очень быстро. Нужно восстанавливать свою ауру и биополе. Ускорить процесс поможет своевременный отдых и релаксация.

Козерог

Начать 2021 год Козерогам стоит с очистки дома от негативной энергии. Это можно сделать посредством генеральной уборки, но лучше еще и выбросить ненужные вещи, старый хлам, освободить место для новых вещей. В целом это будет очень благоприятный год, особенно если не цепляться за прошлое и заботиться о своем здоровье.

Не нужно себя корить за прошлые ошибки, анализировать старые промахи. К критике со стороны окружающих лучше относиться с оптимизмом или просто не реагировать на нее. В противном случае это изрядно расшатает нервы Козерогов и выбьет их из ритма. Во второй половине года можно ждать приятных сюрпризов.

Водолей

Начать год Быка Водолеям стоит с борьбы против скептицизма и негатива. Отрицательные мысли будут притягивать проблемы самого разного масштаба, поэтому лучше думать лишь в позитивном ключе, воспринимая испытания судьбы как прекрасную возможность стать мудрее и сильнее. Стоит помнить, что мысли материальны, так что позитивный настрой обеспечит исполнение желаний.

Начало года станет временем, когда можно разглядеть первые результаты проделанной ранее работы. Также в 2021 году придется встретиться с событиями, которые предстоит пережить впервые в жизни. В конце года людям данного Знака можно будет заниматься юридическими делами, решением жилищных вопросов.

Рыбы

Рыбам астрологи не советуют наживать новых недоброжелателей. Опасные люди могут серьезно подпортить настроение. Заговоры от врагов помогут обойти стороной серьезные конфликты. В 2021 году стоит идти по пути созидания, а не разрушения. Войны и конфликты станут очень энергозатратными. Месть и обиды лишат Рыб удачи.

Если оставаться позитивными, год Быка может превратиться во время больших побед и позитивных изменений во всех сферах. Астрологи советуют Рыбам не впадать в крайности, а также бороться с меланхоличным настроением. Вторая половина года прекрасно подойдет для путешествий и отпуска, любовных приключений.