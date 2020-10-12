Губернатор кричал на мэра Кисловодска не для того, чтобы уволить — эксперты
Видео, на котором губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отчитывает главу Кисловодска Александра Курбатова из-за проблем с дорогой к одной из школ города появилось в сети не случайно, считает главный редактор портала «Акценты» Антон Чаблин.
Владимиров предложил Курбатову, который занимает пост мэра с 2015 года, «идти вон», если тот вовремя не предоставит документы по проблемному объекту. «Задолбали, блин! У меня зла не хватает», — переходит на крик губернатор во время одного из селекторных совещаний с главами муниципалитетов. Некоторые телеграм-каналы предположили, что слив видео предваряет замену мэра Кисловодска.
По мнению Чаблина, «имеет место манипулирование общественным мнением, направленное на то, чтобы переложить ответственность за срыв объектов на нижестоящее начальство».
Эксперт не ожидает отставки мэра Кисловодска после претензий губернатора.
Политолог Сергей Воробьев считает, что губернатор справедливо раскритиковал мэра Кисловодска, хотя и в некорректной фоме. По его мнению, у главы Ставрополья в данной ситуации был эмоциональный срыв.
Воробьев подчеркнул, что ранее Владимиров не высказывал серьезных претензий к работе Курбатова. Не было и громких скандалов с участием мэра города-курорта.
Воробьев не исключил, что видео с совещания появилось в сети с «определенными целями», которые вряд ли были достигнуты.
После появления видео Курбатов заявил СМИ, что администрация Кисловодска планирует ремонт полотна с окончанием строительства школы и детсада в конце 2021 года. Он заверил горожан, что проекты будут выполнены.
Как отмечает телеграм-канал «Стрелы Казбека», некоторые эксперты «уже сделали невероятные связки», что скандальное видео появилось как раз «в момент, когда решается вопрос границ и даже, возможно, принадлежности Кавминвод».
Ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев дал поручения Минэкономразвития, Минздраву, Росреестру совместно с правительством Ставропольского края проработать вопрос о необходимости уточнения границ зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов Кавминвод.