Губернатор кричал на мэра Кисловодска не для того, чтобы уволить — эксперты

Анастасия Иванова

Видео, на котором губернатор Став­ро­по­льского края Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ров отчитывает гла­ву Кис­ло­вод­ска Алек­сандра Курбато­ва из-за про­блем с до­ро­гой к од­ной из школ го­ро­да появилось в сети не случайно, считает глав­ный ре­дак­тор пор­та­ла «Ак­цен­ты» Антон Чаблин.

Владимиров пред­ло­жил Курбатову, который занимает пост мэра с 2015 года, «идти вон», если тот во­вре­мя не предо­ста­вит докумен­ты по про­блем­но­му объ­ек­ту. «За­дол­ба­ли, блин! У меня зла не хва­та­ет», — переходит на крик губернатор во вре­мя од­но­го из се­лек­тор­ных со­ве­ща­ний с гла­ва­ми му­ни­ци­па­ли­те­тов. Неко­то­рые телеграм-ка­на­лы пред­по­ло­жи­ли, что слив видео предваряет за­ме­ну мэра Кис­ло­вод­ска.





По мнению Чаблина, «име­ет ме­сто ма­ни­пу­ли­ро­ва­ние об­ще­ствен­ным мне­ни­ем, на­прав­лен­ное на то, что­бы пе­ре­ло­жить ответствен­ность за срыв объ­ек­тов на ни­же­сто­я­щее на­чаль­ство».

«На­сколь­ко я знаю, гла­ва ре­ги­о­на ча­сто бы­ва­ет жест­ким в сво­их оцен­ках на со­ве­ща­ни­ях, это нор­маль­ная прак­ти­ка, од­на­ко да­ле­ко не по­сле каж­до­го из них в ин­тер­не­те по­яв­ля­ет­ся ви­део с та­ким раз­но­сом», — цитируют Ча­б­лина «Региональные комментарии.»

Эксперт не ожи­да­ет от­став­ки мэра Кис­ло­вод­ска по­сле пре­тен­зий гу­бер­на­то­ра.

«По­доб­ные си­ту­а­ции слу­ча­ют­ся каж­дую неде­лю, объ­ек­том кри­ти­ки ста­но­вят­ся чи­нов­ни­ки со­вер­шен­но раз­ных уров­ней и отрас­ле­вой при­над­леж­но­сти. Но эти ра­бо­чие мо­мен­ты да­ле­ко не все­гда вы­зы­ва­ют по­доб­ный ре­зо­нанс, и не каж­дый раз это закан­чи­ва­ет­ся уволь­не­ни­я­ми или ка­ки­ми-либо дру­ги­ми жест­ки­ми санк­ци­я­ми», — ска­зал Ча­б­лин.

По­ли­то­лог Сер­гей Во­ро­бьев счи­та­ет, что гу­бер­на­тор спра­вед­ли­во рас­кри­ти­ко­вал мэра Кис­ло­вод­ска, хотя и в некор­рект­ной фо­ме. По его мне­нию, у гла­вы Став­ро­по­лья в дан­ной си­ту­а­ции был эмо­ци­о­наль­ный срыв.

Во­ро­бье­в подчеркнул, что ра­нее Вла­ди­ми­ров не вы­ска­зы­вал се­рьез­ных пре­тен­зий к ра­бо­те Кур­ба­то­ва. Не было и гром­ких скандалов с уча­сти­ем мэра го­ро­да-ку­рор­та.

«Не ду­маю, что сто­ит ожи­дать уволь­не­ния Кур­ба­то­ва. Все-таки в дан­ном слу­чае воз­об­ла­да­ли эмо­ции. Здра­вый смысл говорит о том, что надо даль­ше ра­бо­тать», — сказал эксперт.

Во­ро­бьев не ис­клю­чил, что ви­део с со­ве­ща­ния по­яви­лось в сети с «опре­де­лен­ны­ми це­ля­ми», ко­то­рые вряд ли были до­стиг­ну­ты.

«В лю­бом слу­чае силь­но вся эта си­ту­а­ция не по­вли­я­ет ни на ре­пу­та­цию мэра Кис­ло­вод­ска, ни на ре­пу­та­цию гу­бер­на­то­ра. Это ра­бо­чая кон­фликт­ная си­ту­а­ция», — от­ме­тил по­ли­то­лог.

После появления видео Курбатов заявил СМИ, что администрация Кисловодска пла­ни­ру­ет ре­монт по­лот­на с окон­ча­нием строитель­ства шко­лы и дет­са­да в кон­це 2021 года. Он заверил го­ро­жан, что проекты будут выполнены.

Как отмечает телеграм-канал «Стрелы Казбека», некоторые эксперты «уже сделали невероятные связки», что скандальное видео появилось как раз «в момент, когда решается вопрос границ и даже, возможно, принадлежности Кавминвод».

«Вопросы актуализации границ отложены до 2021 г. и тиражирование скандала тут вряд ли на что-то повлияет. Видео не сможет ухудшить и устойчивость самого Владимирова, а скорее наоборот. От губернатора, так защищавшего мэра Георгиевска Клетина, давно ждут решимости — когда он, наконец, по-настоящему строго спросит со своих ставленников. И хотя стиль управления оставляет вопросы, с одного из них глава края, считай, уже спросил», — пишут «Стре­лы Каз­бе­ка».

Ра­нее вице-пре­мьер РФ Юрий Трут­нев дал по­ру­че­ния Минэко­но­мраз­ви­тия, Мин­здра­ву, Ро­сре­ест­ру сов­мест­но с пра­ви­тель­ством Став­ро­поль­ско­го края про­ра­бо­тать во­прос о необ­хо­ди­мо­сти уточ­не­ния гра­ниц зон окру­гов са­ни­тар­ной (гор­но-са­ни­тар­ной) охра­ны ку­рор­тов Кав­мин­вод.