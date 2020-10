«Хладнокровно смотрит, как плачет ее дочь!» — общественность в шоке от видео Татьяны Навки

View this post on Instagram

Выкладываю долгожданное видео, как и обещала. 😉 Так сказать: "Путь будущей чемпионки... Начало!" 😁💪🏆 Хотя, мы предполагалаем, а жизнь располагает. Хотелось бы, чтобы Надя нашла свой собственный путь и была счастлива, а на льду, в спорте или нет, не так уж и важно! 💕 PS: Честно вам скажу, я не могла на это смотреть без слез🙈🙈🙈 #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #яблокоотяблони #матьидочь #фигурноекатание #спорт #детки #характер #мотивация