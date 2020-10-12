«Хладнокровно смотрит, как плачет ее дочь!» — общественность в шоке от видео Татьяны Навки

Алексей Вольцев

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видео в stories на страничке Instagram, где показала свою маленькую дочку Надю Пескову, которая старается сесть на идеальный шпагат при помощи тренера на уроке гимнастики. Пользователи сети признались, что при просмотре ролика, в котором ребенок со слезами кричит «Мне больно!», у них «сердце кровью обливалось», хотелось спасти девочку от бездушия взрослых.

Однако, зная, что Навка некогда и сама прошла этот тернистый путь к славе и спортивным успехам, многие с мудростью приняли методы воспитания наследницы фигуристки и заявили, что так ребенок закаляет характер во имя будущих призовых мест на соревнованиях.

«Ужасает сила воли (или хладнокровие) Татьяны… Не могу понять, как можно снимать спокойно, когда твой ребенок плачет, понимаю, что большой спорт, медали, все дела… Но когда дочь кричит от боли… Жестко»,

— прокомментировал видео мужчина.

А как вы относитесь к данным методам воспитания? Как говорит сама Татьяна, без труда и слез не бывает результатов.

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