«Хладнокровно смотрит, как плачет ее дочь!» — общественность в шоке от видео Татьяны Навки
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видео в stories на страничке Instagram, где показала свою маленькую дочку Надю Пескову, которая старается сесть на идеальный шпагат при помощи тренера на уроке гимнастики. Пользователи сети признались, что при просмотре ролика, в котором ребенок со слезами кричит «Мне больно!», у них «сердце кровью обливалось», хотелось спасти девочку от бездушия взрослых.
View this post on Instagram
Выкладываю долгожданное видео, как и обещала. 😉 Так сказать: "Путь будущей чемпионки... Начало!" 😁💪🏆 Хотя, мы предполагалаем, а жизнь располагает. Хотелось бы, чтобы Надя нашла свой собственный путь и была счастлива, а на льду, в спорте или нет, не так уж и важно! 💕 PS: Честно вам скажу, я не могла на это смотреть без слез🙈🙈🙈 #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #яблокоотяблони #матьидочь #фигурноекатание #спорт #детки #характер #мотивация
Однако, зная, что Навка некогда и сама прошла этот тернистый путь к славе и спортивным успехам, многие с мудростью приняли методы воспитания наследницы фигуристки и заявили, что так ребенок закаляет характер во имя будущих призовых мест на соревнованиях.
View this post on Instagram
💖 С Днём Рождения, моя прекрасная @jasmin, которая даже к своему дню сделала подарок для своих поклонников, выпустила клип на песню "Можно"! 👆 Дорогая, сегодня, тебе точно можно всё!!! 💯💯💯 Моя прекрасная, талантливая, самая веселая и энергичная, такая внимательная и понимающая подруга, пусть в твоей жизни в небе всегда светят: Солнце Успеха, Луна Любви и миллиарды звёзд Таланта, которыми ты наделена!!! 🌞🌝✨ Будь счастлива!!! 💕💕💕 #ТатьянаНавка #Жасмин #подруги #СДнемРождения #happybirthday
«Ужасает сила воли (или хладнокровие) Татьяны… Не могу понять, как можно снимать спокойно, когда твой ребенок плачет, понимаю, что большой спорт, медали, все дела… Но когда дочь кричит от боли… Жестко»,— прокомментировал видео мужчина.
View this post on Instagram
Сегодня Надюша заняла 3 место, но мы стремимся к первому! 😁 Так что продолжаем тренировки, закаляем характер и волю к победе! 👆💪 Мотивация получена, цель видим, работаем и ещё раз работаем! ⛸️🥉➡️🥇 #НадеждаПескова #яблокоотяблони #матьидочь #фигурноекатание #спорт #детки #характер #мотивация
А как вы относитесь к данным методам воспитания? Как говорит сама Татьяна, без труда и слез не бывает результатов.