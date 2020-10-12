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Илья Лагутенко встретится с поклонниками в виртуальной реальности

Илья Лагутенко встретится с поклонниками в виртуальной реальности

«Точно Ртуть Алоэ VR» :  концерт и трибьют. 16 октября группа «Мумий Тролль» и Илья Лагутенко отпразднуют День рождения в виртуальном пространстве.


Концерт, посвященный 20-летнему юбилею альбома «Точно Ртуть Алоэ», и презентация независимого трибьюта «Карнавала.Нет. XX лет», в котором приняли участие 16 ведущих молодых музыкантов и групп из России, Беларуси и Украины  (Иван Дорн, «ГШ», «Созвездие Отрезок», «Сансара», Mirèle, MC Сенечка, Kate NV и многие другие) пройдут в иммерсивном художественном пространстве. За его создание отвечает компания Lookport с командой программистов, моушн-дизайнеров, режиссеров, графических дизайнеров, художников и разработчиков VR. Тысячи поклонников услышат в это вечер все песни культовой пластинки «Мумий Тролля» в новой аудиовизуальной реальности, в которую можно будет попасть из любой точки планеты как с помощью VR-очков, так и через экраны смартфонов, ноутбуков, домашних телевизоров. Посмотреть концерт можно на платформе Lookport.


«Точно Ртуть Алоэ» и его время — это сплошной карнавал. Клип на первый сингл «Невеста» не сразу поняли даже телепродюсеры из-за кислотной эстетики поп-арта с анимэ (в 1999-м!). Живую премьеру альбома в ГУМе отменили в последний момент из-за безумной мумиймании —  на бесплатный концерт в универмаг набились 20 тысяч человек, а еще пара тысяч стояли в очереди на Красной площади. Пока критики и слушатели увлеченно решали, как жить с изобретенным Ильей Лагутенко стилем рокапопс, сам лидер «Мумий Тролля» смеялся над имиджем группы в клипе на «Мою певицу» — да еще и снятом в ироничной имперской стилистике.

«В реализации задумок оформления пластинки „Точно Ртуть Алоэ“, где должны были соседствовать косплей в духе рока по-японски и красная ртуть как таинственная субстанция, в итоге хотелось отразить не только дух этого необычного карнавала, но и той, может, не всегда реальной страны, из которой звучали эти песни. А потом таким образом распространить дух рокапопса на все окружающее пространство»,

— говорит Илья Лагутенко

После концерта и премьеры трибьют-альбома слушатели смогут встретиться с участниками «Мумий Тролля» в онлайн-комнате Meet&Greet и зайти в виртуальный магазин, чтобы подобрать для себя что-то из специальной капсульной коллекции, доступной исключительно в рамках проекта «Точно Ртуть Алоэ VR». Конечно же, не обойдется и без сюрпризов — как это всегда и бывает с «Мумий Троллем».

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По материалам: popcake.tv

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