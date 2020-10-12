Итальянский вид ящериц впервые обнаружен в России

Вадим Карасев

Сотрудники Сочинского национального парка и природного орнитологического парка «Имеретинская низменность» вместе с коллегой из Испании сообщили об обнаружении в Адлерском районе города Сочи вида ящериц, ранее никогда не встречавшегося в России. Исследователи пришли к выводу, что ящерицы попали туда вместе с экзотическими деревьями и кустарниками, завезенными из Италии при подготовке к олимпиаде 2014 года.

Итальянская стенная, или руинная ящерица (Podarcis siculus) считается исконным видом в Италии, включая Сицилию и Сардинию, а также на Корсике, юге Швейцарии и вдоль побережья Адриатического моря. Однако она успешно распространилась на других территориях, как в Средиземноморье, так и за его пределами. Итальянскую стенную ящерицу встречали в нескольких точках континентальной Испании, на Балеарских островах, в Португалии, в трех местах во Франции, в Черногории, в Албании, в окрестностях Афин, на побережье Мраморного моря, в Тунисе, в Ливии, а также в штатах Калифорния, Казнас, Коннектикут, Нью-Джерси, Пенсильвания, Нью-Йорк и Миссури.

В Сочи представители этого вида впервые были замечены в 2017 году, но тогда не удалось поймать ни одного экземпляра. Авторы исследования обнаружили итальянских стенных ящериц в мае этого года на одном из участков орнитологического парка «Имеретинская низменность» и в прилегающих районах городской застройки. Непосредственно рядом с зоной парка находятся главные спортивные сооружения прибрежного кластера олимпиады в Сочи, Олимпийский парк, тематический парк развлечений, много гостиниц и железнодорожный вокзал. Ящерицы встречаются и в лесопосадках, и на придомовых территориях. Среди встреченных при обследовании местности ящериц более 40 % составляют молодые особи, поэтому исследователи сделали вывод, что популяция жизнеспособна и продолжает расти.

Занос нового вида, вероятно, произошел в 2012–2013 годах, когда рядом с территорией парка складировали на открытом воздухе кадки с импортированными декоративными деревьями и кустарниками, которые потом были высажены неподалеку. Среди этих деревьев были привезенные из Италии оливы. Ранее точно таким же способом этот вид ящериц попал в Испанию.

Ученые считают, что пока нельзя предсказать судьбу итальянских стенных ящериц на новой территории. Они могут как увеличить свою численность и составить опасную конкуренцию местным видам, так и полностью исчезнуть.

Исследование опубликовано в «Трудах Зоологического института РАН».