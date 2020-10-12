Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников пройдет 2 декабря

Влада Некрасова

Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников пройдет 2 декабря текущего года, а собеседование по русскому языку для девятых классов – 10 февраля 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

«Допуск к ГИА-11 (итоговое сочинение): основной срок (первая среда декабря) – 2 декабря 2020 года, дополнительный срок 1 (первая среда февраля) – 3 февраля 2021 года, дополнительный срок 2 (первая рабочая среда мая) – 5 мая 2021 года», – говорится в сообщении.

Итоговое собеседование по русскому языку в основной срок пройдет 10 февраля 2021 года, дополнительные сроки назначены на 10 марта и 17 мая.

Успешное написание сочинения является для обучающихся выпускных классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Рекомендуемый объем сочинения – не менее 350 слов, минимально допустимый – 250 слов. Рекомендуемый объем итогового изложения – 200 слов, минимальный – 150 слов.

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания.

Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется.

Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9-х классов введено в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников.

Успешное прохождение итогового собеседования с текущего учебного года будет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА-9). Результатом итогового собеседования может быть зачет или незачет. Участники итогового собеседования должны выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.