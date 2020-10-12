Ярославские предприятия рассказали, как живут и работают в пандемию

Лидия Мартынова

Дело - в масках

Промышленные предприятия Ярославской области в пандемию коронавируса не только сумели не закрыться и сохранить штат, но многие из них, в том числе при поддержке правительства региона, расширили производство, наладили экспорт и продолжают воплощать в жизнь свои бизнес-стратегии.

"Что нам помогло выжить в пандемию? Так совпало, что еще в прошлом году около 40 наших руководителей разного уровня приняли участие в национальном проекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости", прошли обучение, еще ряд руководителей продолжают обучение сейчас, правда, уже дистанционно. Их новые знания и умения позволили нам оптимизировать производство, за счет чего уменьшилась себестоимость", - рассказывает РИА Новости учредитель Ростовского кофе-цикорного комбината "Аронап" Сергей Соколов.

Национальный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" на территории Ярославской области реализует региональное правительство, оказывая поддержку предприятиям – участникам проекта. "Аронап", в частности, входит в число региональных системообразующих предприятий.