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Кабардино-Балкария получит дополнительно 1,6 млрд рублей на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет

Кабардино-Балкария получит дополнительно 1,6 млрд рублей на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет

Кабардино-Балкария получит дополнительно 1,6 миллиарда рублей на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

«Более 8,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Кабардино-Балкария на указанные цели дополнительно получит более 1,6 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

Отмечено, что необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату, их в России уже более 3,8 миллиона человек.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента России с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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