Как сохранить здоровье и выглядеть моложе своих лет? Павел Дуров назвал семь правил

Анастасия Иванова

36-летний основатель Telegram следует этим правилам более 10 лет. Дуров рекомендует жить в одиночестве, не беспокоиться и не пить алкоголь.По словам предпринимателя, время от времени его спрашивают, как ему удается выглядеть моложе своих лет. Этим же вопросом Дуров интересовался у многих других людей, в том числе у Джареда Лето и тренера, «который в 50 лет выглядит на 25».Вот так выглядит перечень правил Дурова:1) Избегайте алкоголя. Редкие исключения возможны, но в целом алкоголь (как и другие вещества, вызывающие привыкание) ослабляют здоровье и делают людей визуально старше.2) Много спите. Во время сна ваше тело восстанавливается. Нельзя откладывать сон на потом: недосыпание в будние дни не должно компенсироваться долгим сном в выходные.3) Не переедайте. Люди выглядят старше из-за избыточного веса, и с этим связаны десятки болезней. Обычно я ем дважды в день раз в шесть часов или один раз в день, не перекусывая. Есть три раза в день и чаще — это просто (плохая) привычка.4) Занимайтесь спортом. Умеренные, но регулярные упражнения делают людей здоровее, и они дольше живут. Лично я немного занимаюсь кардио (ходьба / езда на велосипеде / плавание на открытом воздухе), но больше мне нравится тренироваться с небольшими весами.5) Сократите стресс. Есть умственные привычки, которые работают и помогают верить в то, что все делается к лучшему. Методы стоиков, такие как негативная визуализация и безразличие к происходящему, тоже работают. Жизнь на природе облегчает все вышеперечисленное.6) Не ешьте мясо. Есть морепродукты и рыбу, пойманную в дикой природе, полезно. Однако выращенное на фермах красное мясо — это то, чего избегают большинство людей, которые выглядят моложе своего возраста. Я подозреваю, что нездоровый характер этого мяса связан с тем, как выращивают и убивают домашний скот (гормоны роста, корм и т. д.).7) Живите в одиночестве. Удивительно, но все молодые на вид мужчины среднего возраста, с которыми я разговаривал, жили одни большую часть своей жизни. Это может быть результатом их независимости от моделей сна / еды / поведения другого человека. Или, возможно, это просто корреляция, и люди, независимые от нездоровых социальных норм, также независимы и в своей личной жизни.Дуров подытожил, что многим этим утверждениям можно найти научные объяснения. Он также заявил, что если вы вдвое моложе, чем он, то главный вывод звучит так — никогда не пейте алкоголь.«Как только вы откажетесь от алкоголя, вы перестанете заглушать свою интуицию, которая говорит, что хорошо для вас и плохо. Вы сами разберетесь со всем, что вам нужно знать, и не будете зависеть от советов других людей», — подчеркнул предприниматель.