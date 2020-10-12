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Карди Би застали за поцелуями с ее бывшим мужем Offset спустя месяц после объявления о разводе

Карди Би застали за поцелуями с ее бывшим мужем Offset спустя месяц после объявления о разводе

Почти месяц назад певица Карди Би подала на развод со своим мужем Киари Кендреллом Сифусом, известным под псевдонимом Offset. Но теперь разрыв пары под вопросом. На выходных звезда отмечала свой 28-й день рождения, в числе гостей был и рэпер.

Отношения звезд сейчас, судя по всему, отнюдь не напряженные — с именинницей Offset целовался у всех на виду и много танцевал. В своем инстаграме он посвятил ей поздравительный пост и назвал ее самой лучшей и удивительной женщиной.


Offset и Карди Би

Праздничную вечеринку именинница закатила в Лас-Вегасе, арендовав для поездки чартер. Среди приглашенных также была и 23-летняя Кайли Дженнер, которая подарила подруге сумку Birkin стоимостью девять с лишним тысяч долларов.

Но самый дорогой подарок имениннице преподнес ее супруг — он подарил Карди Би автомобиль Rolls-Royce с вышитым на сиденьях именем их двухлетней дочери Калчер. Карди также намекнула и на еще один подарок от бывшего мужа. В пятницу она поделилась в инстаграме снимком розового рекламного щита, на котором она запечатлена вместе с дочерью. На нем дочь звезды поздравляла ее с праздником.

С днем рождения, мамочка. С любовью, Калчер,

— было написано на нем.

Очевидно, что без помощи рэпера тут не обошлось.


Знаменитости женаты уже три года. Попытку разойтись они предпринимали и раньше, однако до развода дело так и не дошло. Рэпер не раз изменял своей жене, но она, похоже, всегда его прощала. Разведутся ли они на этот раз, сказать сложно. Сейчас певица всячески защищает своего мужа от нападок своих поклонников. Да и ее день рождения свидетельствует, что с разрывом они, вероятно, все же пока повременят.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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