Карла Бруни выпустила новый альбом
Сегодня, 01:10 Лидия Мартынова
. Музыкант и жена бывшего президента Франции Карла Бруни-Саркози выпустила новый альбом под названием Carla Bruni.
Он состоит из 13 треков, включая заглавную композицию “Quelque Chose”, которая была представлена в июле 2020 года.
написала Бруни в своем инстаграм.
Работать над альбомом она начала задолго до пандемии, но певица уточнила в интервью изданию The American Songwriter, что к созданию этих обнадеживающих песен ее подтолкнуло ощущение опасности: "Я чуть не попала в аварию год назад. Каждый раз, когда оказываешься рядом со смертью, начинаешь чувствовать себя более живой".
По материалам: ria.ru