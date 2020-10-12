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Карла Бруни выпустила новый альбом

Карла Бруни выпустила новый альбом
. Музыкант и жена бывшего президента Франции Карла Бруни-Саркози выпустила новый альбом под названием Carla Bruni.

Он состоит из 13 треков, включая заглавную композицию “Quelque Chose”, которая была представлена в июле 2020 года.


написала Бруни в своем инстаграм.

Работать над альбомом она начала задолго до пандемии, но певица уточнила в интервью изданию The American Songwriter, что к созданию этих обнадеживающих песен ее подтолкнуло ощущение опасности: "Я чуть не попала в аварию год назад. Каждый раз, когда оказываешься рядом со смертью, начинаешь чувствовать себя более живой".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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