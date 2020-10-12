"Каждый день берется город": Алиев о продвижении армии в Карабахе

Лидия Мартынова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ряд населенных пунктов, расположенных в Нагорном Карабахе, перешли под контроль ВС республики, передает РИА Новости со ссылкой на интервью азербайджанского лидера турецким СМИ.

"Каждый день берется под контроль либо город, либо населенный пункт на оккупированных территориях. Сегодня могу сказать, что ряд населенных пунктов находится под нашим полным контролем, мы пока не зашли туда, с военной точки зрения в этом нет надобности. Через некоторое время мы сделаем объявления", – сказал Алиев.

Азербайджанский лидер заявил, что Баку привержен режиму прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе. По его словам московский договор отвечает интересам страны, так как Баку считает очень важными гуманитарные и политические моменты, упомянутые в этом соглашении.

По мнению Алиева, в настоящее время есть все возможности для перехода к дипломатической фазе урегулирования карабахского конфликта.

Президент Азербайджана подчеркнул, что Баку предпочитает мирный путь решения карабахского вопроса без кровопролитий.