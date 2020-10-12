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Киев отказался отправлять школьников на каникулы с 15 октября

Киев отказался отправлять школьников на каникулы с 15 октября

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Киев пока не будет следовать рекомендациям Минобразования и объявлять каникулы в школах с 15 октября. Для столичных школьников каникулы начнутся 21 октября и продлятся до 28 октября включительно. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.


«Город уже направил рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы с 21 октября», — сказал Кличко.

По словам мэра, рекомендации могут поменяться в зависимости от эпидемиологической обстановки. Пока что ситуацию с заболеваемостью в школах власти оценивают как контролируемую, хоть и с негативной динамикой. В городе на карантин закрыты четыре школы — в Оболонском, в Подольском районах и два учебных заведения на Печерске. На дистанционное обучение переведены 502 класса в 188 школах. Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 480 учеников и 359 педагогов.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан подтвердил нецелесообразность объявлять каникулы в Киеве раньше запланированной даты. «Если мы будем детей сейчас отправлять на каникулы, это затянет процесс эпидемии в стране», — сказал Рубан в комментарии РБК-Украина. По словам специалиста, сейчас стоит цель в естественных условиях пассивно проиммунизировать детей и молодежь и снизить агрессивность возбудителя.

Напомним, Минобразования рекомендовало всем вузам срочно перейти на дистанционное обучение и дать возможность вернуться домой иногородним студентам. Что касается школ, то им посоветовали уже с 15 октября (на неделю раньше запланированного) объявить каникулы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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