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Кинолог рассказал, как воспитать сторожевую собаку

Кинолог рассказал, как воспитать сторожевую собаку
При подготовке сторожевой собаки не стоит сильно расширять круг ее общения с людьми или позволять друзьям и знакомым ласкать и подкармливать собаку, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Не нужно сильно расширять круг общения животного, собака должна знать, что есть вы и семья, которую она должна слушаться и защищать", - сказал Голубев.

По его словам, собака может знать друзей и знакомых хозяев, дружелюбно к ним относиться, но не стоит позволять гостям бурно ласкать и прикармливать ее, если планируется вырастить из собаки надежного охранника.


Не стоит также постоянно держать собаку на цепи или в вольере. "Собака может уходить туда отдыхать или принимать пищу, в остальное время ей нужно давать возможность свободно перемещаться по двору. Также не забывайте, что любая собака нуждается в прогулках, даже если у вас большой двор", - рассказал Голубев.


Кроме того, отметил глава РКФ, питомца необходимо приучить к спокойному реагированию на раздражители – машины, других собак и посторонних людей, которые не проявляют агрессию.

Воспитание охранной собаки, считает Голубев, лучше поручить профессиональному кинологу-дрессировщику, который научит ее правильному поведению, а владельца – азам управления такой собакой. "Правильно выбранная и безупречно воспитанная собака станет вашим надежным другом и отличным охранником, который будет оберегать ваш дом и семью", - говорит глава РКФ.

# Россия
По материалам: ria.ru

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