Когда в Турции вернутся к привычному формату системы «все включено»

Анастасия Иванова

В соцсетях появились утверждения о том, что в Турции продлевают до 2023 года текущие ограничения в отелях, связанные с обслуживанием гостей по системе «все включено». Разбирались, так ли это на самом деле.

В СМИ и социальных медиа распространилась информация, что Министерство культуры и туризма Турции до 2023 года продолжит выдавать местным отелям, ресторанам, кафе и осуществляющим трансфер компаниям сертификаты «Безопасный туризм» (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) до 2023 года.

Напомним, что такие сертификаты подтверждают, что тот или иной объект прошел специальную проверку на соблюдение всех санитарно-гигиенических правил для предотвращения распространения COVID-19. Без получения этого сертификата отель не имеет права принимать и обслуживать иностранных туристов.

В рамках сертификации по программе «Безопасный туризм» в этом году в отелях Турции, работающих по системе «все включено», произошли изменения в обслуживании гостей.

В рамках сертификации по программе «Безопасный туризм» в этом году в отелях Турции, работающих по системе «все включено», произошли изменения в обслуживании гостей.

Так, в отличие от ранее существовавшего порядка, когда туристы брали блюда с общего открытого шведского стола, в ресторанах отелей все блюда теперь выдаются персоналом из закрытых стеклянных витрин (хотя количество подходов по-прежнему не ограничено). В залах все размечено для соблюдения социальной дистанции, соответствующим образом расставлены столы. В ряде отелей стеклянная посуда и металлические приборы заменены пластиковыми.

Новость о продлении программы «Безопасный туризм»в Турции позволила ряду пабликов в социальных сетях и СМИ сделать вывод о том, что введенные в этом году ограничения в системе «все включено» будут автоматически продлены до 2023 года.

«Значит, привычного отдыха с открытым шведским столом нашим туристам не видать еще долго?», - пишут некоторые разочарованные комментаторы в социальных сетях. Однако так ли это, и можно ли сделать такие выводы? Разберемся.

Во-первых, строго говоря, программа сертификации «Безопасный туризм» не просто «продлена до 2023 года». Объявлено, что она (но не обязательно в нынешнем ее виде) будет «постоянной». Такое заявление содержится в проекте новой экономической программы, анонсированной в октябре министром экономики и финансов Турции Бератом Албайраком. Вся программа (не только в части, касающейся туризма) рассчитана до 2023 года.

В «туристической» части программы содержится множество положений. Так, предполагается новая политика продвижения Турции деятельность по повышению качества услуг в секторе, поддержка новых инвестиций в туризм, проекты, направленные на развитие медицинского и термального туризма, расширение ассортимента турпродуктов для поддержания круглогодичности направления и пр.

Очевидно, что в зависимости от обстановки в мире и в Турции сами условия сертификации отелей в рамках этой программы и набор ограничений будут оперативно меняться

«Продление программы «Безопасного туризма» является лишь частью мер, обозначенных в проекте, направленных на поддержание имиджа Турции, в том числе, и как COVID-безопасного направления. Однако никаких содержательных утверждений относительно набора конкретных ограничений в этом проекте нет. Очевидно, что в зависимости от обстановки в мире и в Турции сами условия сертификации отелей в рамках этой программы и набор ограничений будут оперативно меняться», - говорит один из собеседников «Вестника АТОР» в крупном турецком туристическом холдинге.

Во-вторых, сохранение текущих условий программы сертификации отелей в части новой организации питания по системе «все включено» (раздача блюд персоналом, закрытые витрины, уменьшение вместимости ресторанов и пр) попросту невыгодно отельному бизнесу.

«По нашей практике, расходы пятизвездочных отелей на питание гостей по «новой» системе «все включено» с ограничениями, установленными сертификатом «Безопасного туризма», в долларовом эквиваленте выше как минимум на 15% по сравнению с «доковидным» периодом, т.е. с сезоном 2019 года. При этом в ряде отелей, подозреваю, они выше – например, в Deluxe-сегменте. Эти отели, в отличие от дешевых гостиниц 3*, не могут компенсировать возросшие расходы уменьшением ассортимента или закупкой боеле дешевых продуктов – иначе попросту потеряют клиентов», - рассказал «Вестнику АТОР» топ-менеджер одной из отельных цепочек Турции.

Расходы отелей 5* на питание гостей с ограничениями, установленными сертификатом «Безопасного туризма», в долларовом эквиваленте стали выше как минимум на 15% по сравнению с «доковидным» периодом

«Конечно, затраты очень возросли. Вопреки распространенному мнению, новая система с раздачей блюд персоналом на практике вовсе не приводит к сколько-нибудь существенной экономии продуктов питания. Но за счет увеличения количества персонала, увеличения числа звеньев в технологической цепочке приготовления и подачи блюд и других моментов, расходы отеля выше. По моей оценке, сейчас кормить туристов стало дороже на 17-20%», - подтверждает эти тезисы другой отельер из Антальи.

Как отмечают собеседники «Вестника АТОР» в госструктурах Турции все это прекрасно знают. Достаточно напомнить, что нынешний турецкий министр культуры и туризма Мехмет Эрсой – сам из туристического бизнеса.

«На самом деле, продление действия программы «Безопасный туризм» не означает то, что требования к получению сертификата, в том числе по организации питания в отелях, останутся теми же, что и сегодня прямо до 2023 года. Как только позволит ситуация с распространением вируса, их наверняка будут смягчать и менять, потому что в нынешнем виде это большая нагрузка на и так ослабленный отельный сектор. И я думаю, это произойдет все же раньше, чем 2023 год», - считает один из топ-менеджеров в турецкой DMC-компании.

Пока мы думаем, что весь зимний сезон будем работать так же, как сейчас. Но есть большие надежды, что с началом массовых чартерных программ в следующем году ситуация поменяется

Собеседники «Вестника АТОР» из отельного сектора Турции предполагают, что нынешняя система организации питания в отелях с «все включено», предполагающая закрытые витрины и раздачу блюд персоналом, точно просуществует до конца апреля – начала мая 2021 года. А вот дальше, скорее всего, последует период смягчения требований – если, конечно, не будет ухудшения ситуации с COVID-19.

«Пока мы думаем, что весь зимний сезон будем работать так же, как сейчас. Но есть большие надежды, что с началом массовых чартерных программ в следующем году ситуация поменяется, и мы сможем вернуть если не все «доковидные» и привычные стандарты обслуживания туристов в питании All Inclusive, то, по меньшей мере, их большую часть», - резюмирует один из источников «Вестника АТОР» в отельном сектора Антальи.