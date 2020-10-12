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Котяков: приложение к проекту бюджета о поддержке НКО находится в Минфине

Котяков: приложение к проекту бюджета о поддержке НКО находится в Минфине

Минтруд направил приложение к проекту бюджета о поддержке НКО в Минфин, сообщил глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе встречи в режиме видеоконференции с депутатами фракции «Единая Россия». Мероприятие прошло в преддверии «правчаса», который запланирован в Госдуме на 14 октября.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что ежегодно при подготовке федерального бюджета вносилось Постановление — приложение к федеральному бюджету на очередной год о господдержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

«В этом году такой проект не внесён. Нас интересует: почему министерство не вносит такой проект документа и что предполагается предпринимать в данной сфере?» — спросила депутат.

По словам Антона Котякова, отсутствие данного приложения никак не повлияет на традиционное обсуждение проекта закона между первым и вторым чтением в Госдуме.

«Распределение ресурсов с учётом той оптимизации бюджета, которая предполагается по всем остальным направлениям, Минтрудом внесено в Министерство финансов», — сообщил он.

По словам министра, распределение будет представлено и на рассмотрение депутатов. «И совместно с вами пройдёмся по этому приложению», — пообещал глава Минтруда.

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По материалам: pnp.ru

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