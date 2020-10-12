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Кремль назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину

Кремль назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
Для получения российской вакцины от коронавируса Украина должна выразить такое желание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обстоятельства одни: необходимо желание Украины получить эту вакцину. Президент, вы знаете, не исключил такую возможность. Сейчас завершается третий этап апробирования одной вакцины, завершится также скоро уже третий этап второй вакцины. Уже наступит период массового производства", - отметил он.

# В мире
По материалам: ria.ru

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