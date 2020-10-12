Крис Браун и Адель провели время вместе в ее доме в Лондоне

Вадим Карасев

На прошлой неделе 31-летний певец Крис Браун был замечен в Западном Лондоне. И если верить инсайдерам, оказался он там не случайно — как пишут западные СМИ, музыкант нанес визит своей 32-летней коллеге Адель. По словам очевидцев, Браун подъехал к ее дому около полуночи и провел там как минимум два часа.

Все это было похоже на тайну. Он приехал в компании больших затонированных машин, а его окружали мускулистые парни,

— говорят инсайдеры.





Адель

Впрочем, говорить о романтических отношениях между Брауном и Адель пока не приходится. В Лондон Браун, вероятнее всего, приехал, чтобы повидать своего 10-месячного сына Аэко от бывшей девушки Аммики Харрис. Причем видели его в компании новой предполагаемой возлюбленной Джины Хьюн.

В столицу Великобритании Браун вернулся впервые спустя много лет — в 2009 году ему запретили въезд в Соединенное Королевство, после того как он признал себя виновным в избиении бывшей девушки, певицы Рианны. В 2010 году ему было отказано в визе, а спустя пять лет запрет на въезд в страну был снят.





Крис Браун

Говорят, что и сердце Адель, которая полтора года назад объявила о разводе со своим мужем Саймоном Конекки, тоже несвободно. По слухам, певица встречается с рэпером Skepta.

Несмотря на то что визит Брауна к Адель, скорее всего, был дружеским, поклонники певицы были крайне разочарованы этой новостью. По их мнению, британской звезде не следует даже общаться с мужчинами, которые поднимают руку на женщин, не говоря уже о дружбе с ними.

Я разочарована в Адель, так как считала ее умной женщиной,

— не скрывает своего разочарования одна из поклонниц певицы.