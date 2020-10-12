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Кристен Стюарт обиделась на Роберта Паттинсона

Кристен Стюарт обиделась на Роберта Паттинсона

Несмотря на то, что Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) и Кристен Стюарт (Kristen Stewart) расстались много лет назад, их отношения вспоминают до сих пор. Пользователи сети не теряют надежду на то, что бывшие возлюбленные снова сойдутся.


[media=https://twitter.com/archivetwilight/status/1311824877473722374?ref_src=twsrc%5Etfw]

Не так давно стало известно, что Паттинсон будет сниматься в новых крупных кинокартинах, а Кристен признали актрисой десятилетия по версии Голливудской ассоциации критиков.  По комментариях в сети видно, что сумеречную пару до сих пор воспринимают в контексте десятилетней давности. Давай же вспомним, почему актеры расстались?

Причиной разрыва стала измена Кристен с режиссером. После этого паре не удалось удачно восстановить отношения.

«Я хотела бы выйти за него замуж… да. Я не слишком сильно придерживаюсь традиций, но все же во всех отношениях, в которых я была, мне казалось, что это оно самое. Моя любовь никогда не была случайностью»,

— как-то призналась Кристен в одном из интервью.

Однако этого не случилось из-за трудного характера Роберта. Отметим, что его высокомерие удается выдержать не всем. Его скандал с режиссером Мэттом Ривзом (Matt Reeves) вышел далеко за грани съемочной площадки. И, кажется, теперь поклонникам не ждать продолжения «Бэтмена».

Кажется, именно поэтому актриса держит обиду на своего экс-бойфренда. Как бы не хотели поклонники Паттинсона и Стюарт уже никогда не увидеть вместе, даже в качестве хороших друзей.

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По материалам: popcake.tv

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