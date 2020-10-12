Кристен Стюарт обиделась на Роберта Паттинсона
Несмотря на то, что Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) и Кристен Стюарт (Kristen Stewart) расстались много лет назад, их отношения вспоминают до сих пор. Пользователи сети не теряют надежду на то, что бывшие возлюбленные снова сойдутся.
Не так давно стало известно, что Паттинсон будет сниматься в новых крупных кинокартинах, а Кристен признали актрисой десятилетия по версии Голливудской ассоциации критиков. По комментариях в сети видно, что сумеречную пару до сих пор воспринимают в контексте десятилетней давности. Давай же вспомним, почему актеры расстались?
Причиной разрыва стала измена Кристен с режиссером. После этого паре не удалось удачно восстановить отношения.
«Я хотела бы выйти за него замуж… да. Я не слишком сильно придерживаюсь традиций, но все же во всех отношениях, в которых я была, мне казалось, что это оно самое. Моя любовь никогда не была случайностью»,— как-то призналась Кристен в одном из интервью.
Однако этого не случилось из-за трудного характера Роберта. Отметим, что его высокомерие удается выдержать не всем. Его скандал с режиссером Мэттом Ривзом (Matt Reeves) вышел далеко за грани съемочной площадки. И, кажется, теперь поклонникам не ждать продолжения «Бэтмена».
Кажется, именно поэтому актриса держит обиду на своего экс-бойфренда. Как бы не хотели поклонники Паттинсона и Стюарт уже никогда не увидеть вместе, даже в качестве хороших друзей.Подпишись на нас в Яндекс Новости