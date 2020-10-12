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Курсы государственных закупок в «Высшей школе экономики»

Государственные закупки проводятся в любом государстве. Это надежный способ сэкономить бюджетные средства и при этом получить качественные товары или услуги из «первых рук», без перекупщиков. Но процедура прохождения тендера на госзакупки не так проста, как кажется на первый взгляд.

«Высшая школа экономики» предлагает пройти курсы «государственные закупки» в рекордно короткие сроки. Все слушатели по окончании обучения получают сертификаты государственного образца и смогут в полной мере применять на практике Закон «О государственных закупках».

Для чего необходимы госзакупки?

Государственные закупки производятся исключительно за счет бюджетных средств. На территории Республики Казахстан подобные мероприятия производятся в строгом соответствии с Законом «О государственных закупках». Курсы закупок Самрук-Казына, Национальный Банк, государственные закупки – для осуществления подобных операций понадобится соответствующее образование, получить которое можно в «Высшей школе экономики».

По результатам проводимых тендеров конкретная компания, фирма или производственное предприятие имеет право на заключение соответствующих договоров о поставке товаров или оказании услуг. Но существует один немаловажный нюанс – без соответствующего образования компании даже не допускаются к этим самым государственным закупкам. То есть, заказчик в виде государства даже не будет рассматривать ваше предложение как поставщика.

Виды государственных закупок

Как правило, государственные закупки это не просто определенный вит товаров или услуг, а целый комплекс мероприятий, для выполнения которых и создается тендер. Чаще всего это строительная отрасль, где за счет бюджетных средств будут построены школы, больницы, детские сады, спортивные сооружения и прочие инфраструктурные объекты. В таком случае вы, как поставщик, должны предложить не только лучшую цену на строительные материалы, но и минимальную стоимость на выполнение работ по строительству. Кроме того, в обязательном порядке рассматриваются все разрешительные документы на проведение подобного вида работ (лицензии, сертификаты и т.д.).

Больше информации об обучении на курсах государственных закупок вы сможете найти на страницах официального сайта «Высшей школы экономики» по адресу hseipaa.kz. Получить консультацию по любым вопросам можно по телефону + 7(727)224-21-21.

# Бизнес

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