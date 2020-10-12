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Лилейники на вашем участке

Лилейники на вашем участке

Лилейник неприхотливый, но при этом очень красивый цветок, который цветет с июня по сентябрь. Не нужно думать, что лилейник ограничивается всем привычным желтыми цветочками, которые не имеют никакой особой красоты. Существует множество красивых сортов, которые имеют за сезон до ста цветков.

Разные цвета, формы, обычные и махровые цветы. Густые кустики красивого растения способны украсить абсолютно любой участок. Главное, подобрать то, что вам понравится, то, что вы хотите видеть на своем участке.

Лилейник неприхотлив, как мы уже говорили. Но совсем без ухода он не будет цвести так пышно, как может. Поэтому какой-то уход все же требуется. Самое главное, это один из принципов пышного цветения, это вовремя убирать увядшие цветки. Именно это действие побуждает лилейник выпускать все новые и новые бутоны. То есть, такого нет, что цветонос выпустил бутоны и это все. До конца сентября он будет давать новые и новые цветы, при условии, что будут удаляться старые.


После того, как цветение лилейника заканчивается, и наступают холода. Холода, но еще не морозы. Это важно. Лилейник нужно обрезать. Делаем это правильно. Обрезать по землю нельзя. Это может спровоцировать рост зелени. Над землей должно оставаться примерно 9-10 см и листьев и цветоносов.

При обрезке внимательно осмотрите растение. Лилейники очень любят слизни. Поэтому не только обрежьте, но и просмотрите, чтобы слизней внутри не было, иначе вся наземная часть просто сгниет.

Если растение уже взрослое, то никакой сорт не нуждается в укрытии на зиму, а если только посажено, то на зиму обязательно прикройте его лапником. Причем, если лилейник высажен в прошлом году, то тоже лучше перестраховаться.

Не будут лилейник и против удобрений. Даже напротив, отблагодарят вас очень пышным цветением. Но не переусердствуйте. Несмотря на то, что растения довольно пышные, слишком много подкормок могут их пересытить.

Боназа

Сорт, любимый многими садоводами. Довольно неприхотлив, но при этом просто прекрасен. Если на юге его следует сажать в полутени, то в средней полосе лучше всего на солнечное место.

Арктик сноу

А этот сорт для самых привередливых. Красивейшие крупные цветки слоновой кости удовлетворят любой вкус. А если вспомнить, что одновременно куст может дать от 30 до 100 цветков, то представьте, насколько это красиво. К тому же куст очень прочный, его не разваливают ни дожди, ни ветра.

# Интересное
По материалам: planktons

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