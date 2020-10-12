Лили Джеймс застали за поцелуями с женатой звездой сериала "Любовники" Домиником Уэстом

Вадим Карасев

Судя по всему, расставание с 37-летним актером Мэттом Смитом Лили Джеймс переживает не сильно, если не сказать, что и вовсе о нем не думает. Вчера 31-летнюю звезду застали за поцелуями с 50-летним актером Домиником Уэстом, известным по сериалу "Любовники". Сейчас пара, несмотря на пандемию коронавируса, наслаждается совместным отдыхом в Риме.

Прятаться от посторонних глаз они и не думали и не скрывали своих нежных чувств: катались на электросамокате, обнимались, осматривали местные достопримечательности и вместе ужинали в ресторане. Как рассказали источники, Джеймс и Уэст провели две ночи в номере люкс в пятизвездочном отеле Rocco Forte Hotel De La Ville с панорамным видом на город.





Лили Джеймс

Когда завязался роман пары, неизвестно — еще недавно актрису подозревали в отношениях с Крисом Эвансом. Интересно, что Уэст официально женат — в 2010 году он связал себя узами брака с ландшафтным дизайнером Кэтрин Фицджералд, с которой они воспитывают четверых общих детей. Об их расставании или же разводе публично не объявлялось.





Доминик Уэст с женой Кэтрин Фицджералд

Известно, что Джеймс и Уэст вместе снимаются в экранизации знаменитого романа Нэнси Митфорд The Pursuit of Love. Съемки мини-сериала стартовали в июле, так что, вероятно, начался их роман примерно в это же время.

Любопытно и то, что, по словам инсайдеров, после расставания со Смитом актриса не хотела заводить отношений с парнем из индустрии кино или шоу-бизнеса, так как ей, будучи и самой известной, было нелегко встречаться со знаменитостью. Тем не менее выбор ее в итоге пал на звездного коллегу. Но публику ее выбор все же удивил.

Лили, не делай этого. Он годится тебе в отцы. Он женат, и у него есть дети. Уходи оттуда,

— пишут пользователи сети.



