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Ломбарды и «быстрые займы» возьмут под строгий контроль

Ломбарды и «быстрые займы» возьмут под строгий контроль

Тема: Какие законы вступают в силу


Все ломбарды будут внесены в реестр Центробанка, неучтённые компании будут считаться нелегальными и им запрещено использовать в своём названии слово «ломбард». Аналогичные правила установлены для микрофинансовых и микрокредитных организаций. Закон с такими требованиями вступает в силу 12 октября. 

В законодательстве также закреплено, что ломбарды могут выдавать краткосрочные займы гражданам только под залог их личного движимого имущества, а сумма займа не может превышать оценочную стоимость заложенной вещи. При этом ломбардам позволено сдавать в аренду собственные помещения и выступать в роли банковского платёжного агента. Привлекать средства они могут только от своих акционеров. Не вправе теперь открывать ломбард люди, ранее привлечённые к ответственности за махинации при банкротстве. Время работы ломбардов увеличено на три часа — они могут работать с 8.00 до 23.00.

Кроме того, поправки уточняют порядок работы кредитных и потребительских кооперативов. В числе прочего закреплена норма, что такие организации могут быть созданы только в целях организации финансовой взаимопомощи между своими участниками.

«Закон, с одной стороны, направлен на усиление защиты интересов граждан, потребителей финансовых услуг, а с другой — будет способствовать повышению эффективности надзорной деятельности Банка России за участниками микрофинансового рынка», — отмечал ранее зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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