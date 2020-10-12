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Лунный день сегодня 12 октября 2020 года

Лунный день сегодня 12 октября 2020 года

Начинается новая неделя. Понедельник — очень важный день, поэтому обязательно нужно проверить, какой будет энергетика Луны — благоприятной или нет. Астрологи расскажут, чего можно ожидать от спутника Земли в этот день.


Характер Луны сложно назвать деструктивным, но лучше быть осторожнее, потому что поведение ночного светила будет непредсказуемым. Старайтесь действовать осторожно и не отходить от принятых ранее планов. В этот день не стоит влезать в авантюры и рисковать. Если вам предстоит сегодня встретиться с каким-то важным событием в своей жизни, воспользуйтесь заговорами на удачу.

Фаза Луны: 25 лунный день в самом разгаре. Луна убывает и почти отдала все свои силы, но сегодня она все еще в Знаке Льва. Именно стихия Огня и выступает в роли того самого катализатора проблем и неурядиц. Будьте осторожнее и смотрите в оба.

Магнитные бури 12 октября: магнитных бурь не ожидается. Последние пару дней Солнце было предельно спокойным.

Что принесет удачу сегодня


уединение;
открытость;
неотложные дела;
спокойствие;
ответственность.

Что отпугнет успех в этот день


активность в делах и финансовой сфере;
переутомления;
покупки.

Домашние дела по лунному календарю

В понедельник домашние дела обычно являются лишними и второстепенными, но в некоторых случаях они могут оказаться очень даже полезными. Например, уборка или наведение порядка на кухне в спокойной обстановке помогут избавиться от переживаний и токсичных мыслей. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют расценивать домашние дела как способ сменить обстановку, а не как лишнюю головную боль.

Что надеть в этот понедельник

В этот день очень преобладает нестабильная энергетика. Астрологи настоятельно рекомендуют создавать очень сдержанный стиль, пользуясь пастельными тонами и классическими нотками. Никаких принтов, провокационных элементов быть не должно. Это привлечет внимание недоброжелателей.


Наиболее разумно будет пользоваться камнями-оберегами: обсидианом, опалом, алмазом и белым кварцем. В дополнение к этим минералам можно надеть украшения из серебра, керамики или мельхиора. Они помогут отразить атаки неприятных людей и обрести уверенность в том, что вы делаете.

Финансы и работа в 25 лунный день

Это неудачное время для расширения бизнеса, поисков работы. Подобные шаги лучше совершать в другие, более благоприятные дни. Если просчитаться даже в какой-то мелочи, все амбициозные планы могут пострадать. Лучше не рисковать и не проявлять повышенной активности.


Наиболее трудным этот день станет для представителей творческих профессий, а также для тех, кому по зову долга необходимо отправиться в командировку. Эксперты настоятельно рекомендуют не совершать сегодня дорогостоящих покупок. Даже запланированные походы в магазин лучше сопровождать максимальной осторожностью.

Любовь и отношения 12 октября

В этот день необходимо научиться доверять любимому человеку. В противном случае ваше подозрение может породить ответную реакцию. Доверие станет главным советом для тех, кто находится в отношениях и хочет перевести их на новый уровень. Тем, кто пока в поисках, лучше оставаться в уединении.

Эксперты отмечают, что окружающие люди могут давать очень мудрые и важные советы, но только в том случае, если вы их сами об этом попросите. Если кто-то будет навязывать вам свое мнение, лучше абстрагироваться от общения с этим человеком. Не бойтесь просить о поддержке, но будьте готовы ответить тем же.

Настроение и здоровье по лунному календарю


В этот день лучше не заниматься сменой имиджа. Старайтесь фокусироваться на чем-то другом, более важном — например, на неотложных делах. Не сходите с намеченного пути и действуйте в спокойном ритме, без спешки и рисков.

Старайтесь бороться с агрессией. Даже если кто-то будет вас провоцировать на негативные эмоции, нужно держать себя в руках. Луна в такие дни многократно усиливает поток негативных мыслей, что может отрицательно сказаться не только на настроении, но и здоровье.

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По материалам: dailyhoro.ru

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