Лысаков ответил на намерение снять с него полномочия из-за высказываний

Лидия Мартынова

Первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с "Газетой.Ru" прокомментировал намерение фракции "Единая Россия" в Госдуме рассмотреть вопрос о снятии с него полномочий из-за некорректных высказываний.

Лысаков заявил, что количество подписчиков и читателей его канала в Telegram растет, а цитируемость — высокая.

"Заходов много – почти до двух миллионов в месяц. Это обеспокоило руководство фракции, поскольку я там высказывают жесткую позицию по целому спектру вопросов. Это и явилось основанием, чтобы меня сместить с должности. Мой канал – это моя трибуна. За что мне извиняться? Я имею право на свободную точку зрения", — пояснил он.

Кроме того, депутат отметил, что не понимает, о каких именно некорректных высказываниях идет речь — он попросил привести примеры неуместных заявлений.

Сергей Неверов, объясняя намерение лишить Лысакова полномочий, заявил, что статус первого зампреда одного из ключевых комитетов не позволяет подобных некорректных высказываний, которые позволяет Лысаков.

Однако, по словам Неверова, если Лысаков останется простым депутатом, то будет вправе выражать свою позицию так, как считает нужным.