Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Маленький кактус вытесняет с рынка гигантские маркетплейсы

MaxMarket – небольшая интернет-площадка, которая на сегодняшний день может составить серьезную конкуренцию большим маркетплейсам.

Благодаря своей необычной бизнес модели MaxMarket предоставляет возможность малому бизнесу закупить товары по самым низким ценам у крупнейших поставщиков Москвы и области, и, что самое необычное для российского рынка, реализовать его гарантированно в течении 14 дней.

Эта площадка поможет выбрать лучшие предложения поставщиков, оформить оптовую закупку. Для новых контрагентов MaxMarket осуществляет бухгалтерское и юридическое сопровождение безвозмездно в течении первых трех месяцев.

Желание сотрудничать есть, а юр.лица нет – не беда! Платформа поможет вам оформить ИП не выходя из дома, и не посещая налоговую. Кроме этого, уникальная программа позволяет увидеть выгоду в личном кабинете еще до совершения заказа! Мы бесплатно научим работать с каталогами, создать витрину магазина и организовать логистику.

Вам НЕ нужно платить за хранение вашего товара на складе, переплачивать за транспортировку и сервисы электронного документооборота, а самое главное, искать поставщиков самостоятельно.

Впервые в России можно осуществить полный цикл закупки и продажи в одной вкладке браузера в режиме 24/7! 

Справка по компании:

Компания МаксМаркет работает на рынке электронной коммерции с 2016 года. Сегодня является серьезным конкурентом наравне с такими классическими маркетплейсами как Ozon, Беру и Goods. По состоянию на 28 сентября 2020 года объединяет 142 магазина в Москве и области. Ежемесячно компания обрабатывает более 10 000 заказов. GMV составляет более 50 млн рублей.

MaxMarket - комфортное пространство для малого бизнеса!

По вопросам сотрудничества: maxmarket.online

Эл. почта: [email protected]

Сайт: maxmarket24.ru

Инстаграм: @maxmarket24

ВКонтакте: maxmarket24ru

Телефон: 8-800-550-57-28

Адрес: Одинцово, ул. Союзная, д. 8, оф. 30

# Бизнес

Последние новости

В Китае банят и блокируют группу BTS
В Китае банят и блокируют группу BTS
Полмиллиарда долларов: Белоруссии одобрили кредит
Полмиллиарда долларов: Белоруссии одобрили кредит
Цены на нефть марки WTI упали ниже 40 долларов за баррель
Цены на нефть марки WTI упали ниже 40 долларов за баррель
Лысаков ответил на намерение снять с него полномочия из-за высказываний
Лысаков ответил на намерение снять с него полномочия из-за
В Башкирии задержали отчима и мать за изнасилование 13-летней девочки
В Башкирии задержали отчима и мать за изнасилование 13-летней девочки
Владимир Пресняков признался, что пережил клиническую смерть после расставания с Кристиной Орбакайте
Владимир Пресняков признался, что пережил клиническую смерть после
Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века
Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века
Судно для подачи труб "Северного потока — 2" вышло из Калининграда
Судно для подачи труб "Северного потока — 2" вышло из Калининграда
Маленький кактус вытесняет с рынка гигантские маркетплейсы
Маленький кактус вытесняет с рынка гигантские маркетплейсы
На юге Китая нашли кости древних обезьян
На юге Китая нашли кости древних обезьян
Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"
Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"
Forbes назвал самых богатых русскоязычных блогеров в TikTok
Forbes назвал самых богатых русскоязычных блогеров в TikTok

Топ на сегодня

“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти Ивлеевой
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти
Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке СПГ
Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими заявлениями
Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной

Еще по теме

Эксперты обсудят использование бюджетных средств в сфере закупок
День народного единства 2017 в Москве: программа мероприятий, салют – будет или нет
Tmall в РФ начала доставлять покупки в день заказа
Россияне по достоинству оценили белорусскую продукцию