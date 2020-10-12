Маленький кактус вытесняет с рынка гигантские маркетплейсы

Вадим Карасев

MaxMarket – небольшая интернет-площадка, которая на сегодняшний день может составить серьезную конкуренцию большим маркетплейсам.

Благодаря своей необычной бизнес модели MaxMarket предоставляет возможность малому бизнесу закупить товары по самым низким ценам у крупнейших поставщиков Москвы и области, и, что самое необычное для российского рынка, реализовать его гарантированно в течении 14 дней.

Эта площадка поможет выбрать лучшие предложения поставщиков, оформить оптовую закупку. Для новых контрагентов MaxMarket осуществляет бухгалтерское и юридическое сопровождение безвозмездно в течении первых трех месяцев.

Желание сотрудничать есть, а юр.лица нет – не беда! Платформа поможет вам оформить ИП не выходя из дома, и не посещая налоговую. Кроме этого, уникальная программа позволяет увидеть выгоду в личном кабинете еще до совершения заказа! Мы бесплатно научим работать с каталогами, создать витрину магазина и организовать логистику.

Вам НЕ нужно платить за хранение вашего товара на складе, переплачивать за транспортировку и сервисы электронного документооборота, а самое главное, искать поставщиков самостоятельно.

Впервые в России можно осуществить полный цикл закупки и продажи в одной вкладке браузера в режиме 24/7!

Справка по компании:

Компания МаксМаркет работает на рынке электронной коммерции с 2016 года. Сегодня является серьезным конкурентом наравне с такими классическими маркетплейсами как Ozon, Беру и Goods. По состоянию на 28 сентября 2020 года объединяет 142 магазина в Москве и области. Ежемесячно компания обрабатывает более 10 000 заказов. GMV составляет более 50 млн рублей.

MaxMarket - комфортное пространство для малого бизнеса!

По вопросам сотрудничества: maxmarket.online

Эл. почта: [email protected]

Сайт: maxmarket24.ru

Инстаграм: @maxmarket24

ВКонтакте: maxmarket24ru

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