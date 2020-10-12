Марина Хлебникова намекнула на правдивость слухов о ее алкозависимости

Лидия Мартынова

Эстрадная певица Марина Хлебникова, узнав о том, что недавно слухи о её госпитализации в наркологическую клинику разошлись по всему интернету, срочно вышла на связь, опубликовав на своей страничке в Instagram некий пост.

«Недавно делали новую фотосессию) Хотели бы посмотреть фото?

#МаринаХлебникова»,

— написала она ниже.

Женщина оповестила публику, что концертов у неё предостаточно, график плотный, со сцены она уходить не собирается, однако, ничего не сказала о проблеме, которую затронула пресса в начале прошлой недели, что навело публику на мысль о скрытности артистки. Возможно, она действительно проходит лечение в наркологической клинике, но не торопится трубить об этом народу, ведь ситуация довольно щекотливая.

Иначе почему бы ей не сделать официальное заявление о том, что со здоровьем у нее все в порядке? Ведь люди прекрасно понимают, что неожиданное возвращение Хлебниковой в Instagram после 10 месяцев отсутствия случилось именно по причине возникновения слухов.

«Явно что-то недоговаривает, похоже пресса её раскусила, где-то засняли папарацци, вот и пытается теперь отмыться своими фотографиями в шляпках»,

— предположили в сети.Подпишись на нас в Яндекс Новости