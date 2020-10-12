Марина Хлебникова подтвердила роман с молодым рэпером

Влада Некрасова

Общественность радуется внезапному возвращению певицы Марины Хлебниковой, которая объявилась в Instagram после 10 месяцев отсутствия. СМИ подозревают, что немаловажным фактором для такого развития событий стали публикации прессы о наркозависимости женщины. Дабы доказать, что проблем со здоровьем у нее нет, Марина выложила милое фото в шляпке, на котором, по словам очарованных подписчиков, «Хлебникова цветет и пахнет».

На этом знаменитость не остановилась. Она представила публике своего бойфренда, молодого музыканта, известного всем под именем Russel Ray, с которым уже не раз появлялась на совместных снимках. Несмотря на то, что официально Хлебникова не подтвердила отношения с рэпером, она уведомила публику в stories, что смеется над догадками прессы о ее личной жизни, сделав репост со страницы price7hills, владельцем которой является Данила Прайс.

«Ничего особенного, просто смеемся над тем, как СМИ и блогеры еще сильнее закапывают себя в попытках докопаться до истины»,

— написано в публикации.

Стоит отметить, Марина также и не отрицает наличие любовной связи. Доказывают ли ее насмешки то, что СМИ все же удалось узнать правду?

«Она просто тянет время чтобы побольше хайпа собрать, и так же понятно, что они давно вместе. Что бы он чужой тетке позволял лежать у себя на коленях?»,

— комментирует девушка публикацию Хлебниковой.Подпишись на нас в Яндекс Новости