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Марина Хлебникова подтвердила роман с молодым рэпером

Марина Хлебникова подтвердила роман с молодым рэпером

Общественность радуется внезапному возвращению певицы Марины Хлебниковой, которая объявилась в Instagram после 10 месяцев отсутствия. СМИ подозревают, что немаловажным фактором для такого развития событий стали публикации прессы о наркозависимости женщины. Дабы доказать, что проблем со здоровьем у нее нет, Марина выложила милое фото в шляпке, на котором, по словам очарованных подписчиков, «Хлебникова цветет и пахнет».


На этом знаменитость не остановилась. Она представила публике своего бойфренда, молодого музыканта, известного всем под именем Russel Ray, с которым уже не раз появлялась на совместных снимках. Несмотря на то, что официально Хлебникова не подтвердила отношения с рэпером, она уведомила публику в stories, что смеется над догадками прессы о ее личной жизни, сделав репост со страницы price7hills, владельцем которой является Данила Прайс.

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☕️ Друзья! Трек «Чашка Кофею» активно штурмует интернет-пространство. Хочу выразить большую благодарность всем, кто принял участие в создание песни: @the_iproducer (Музыка), Валентин Осинский (сведение/мастеринг), @price7hills за текст и организацию, @dmitryzhilin.ru за фото, танцевальную команду «Мираж», @malakhov007 за приглашение на шоу, @dmchizhov за хит! Впереди съёмки клипа 🎥 Спасибо всем за поддержку. Двигаемся дальше. ••• #МаринаХлебникова #RussellRay #РасселРэй #Чашкакофею #новаямузыка #хиты2020 #песнягода #7hills

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«Ничего особенного, просто смеемся над тем, как СМИ и блогеры еще сильнее закапывают себя в попытках докопаться до истины»,

— написано в публикации.

Стоит отметить, Марина также и не отрицает наличие любовной связи. Доказывают ли ее насмешки то, что СМИ все же удалось узнать правду?

«Она просто тянет время чтобы побольше хайпа собрать, и так же понятно, что они давно вместе. Что бы он чужой тетке позволял лежать у себя на коленях?»,

— комментирует девушка публикацию Хлебниковой.
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По материалам: popcake.tv

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