Матвиенко призвала женщин заняться миротворчеством

Алексей Вольцев

Дамы должны проявлять инициативу и призывать к поиску компромиссов

В 2021 году, объявленном ООН Международным годом мира и доверия, голос женщин, которым присущи сострадание и милосердие, должен звучать особенно настойчиво. Поэтому роль прекрасного пола в построении стабильного и безопасного будущего станет одной из ключевых тем III Евразийского женского форума, который пройдёт в сентябре следующего года, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В его повестке будут и вклад женщин в борьбу с коронавирусом, и их возможности в развитии цифровых технологий и даже атомной энергетики. Какие вызовы ставит перед женщинами новая реальность, шла речь на заседании оргкомитета Евразийского женского форума 12 октября.

Свежий воздух

Евразийский женский форум — одна из самых авторитетных в мире дискуссионных площадок для развития женского движения. Валентина Матвиенко напомнила, что во многом это заслуга и президента Владимира Путина, который всегда говорил, что успех страны во многом зависит от активного включения женщин во все сферы жизни государства. Сейчас оргкомитет готовит повестку и программу III Евразийского форума, который состоится через год в Санкт-Петербурге.

Его генеральной задачей станет раскрытие глобальной миссии женщин в новой реальности. «На мой взгляд, сегодня и мировой политике, и глобальной экономике нужна перезагрузка, нужен, что называется, глоток свежего воздуха, новый и незамыленный взгляд на возникающие проблемы и вызовы. В таких условиях роль женщин объективно возрастает», — обозначила масштаб будущих дискуссий Матвиенко.

По её словам, приоритетными вопросами для обсуждения станет увеличение вклада женщин в экономику, цифровую трансформацию, развитие здравоохранения и решение проблем экологии. Но есть и другие вызовы.





«Посмотрите, что происходит сегодня в самых разных регионах планеты, включая, к сожалению, наших соседей: войны, беспорядки, терроризм. В результате столкновений зачастую страдает мирное население, особенно женщины и дети», — обратила внимание председатель Совета Федерации.

Она убеждена, что именно женщины со свойственным им чувством сострадания и милосердия могли бы сыграть важную роль в мирном урегулировании конфликтов. «Мы сами должны проявлять инициативу, участвовать в миротворческих процессах, настойчиво доносить наше видение, призывать к сглаживанию противоречий, поиску компромиссов между противоборствующими сторонами», — призвала глава палаты регионов, указав, что этой теме тоже посвятят одну из сессий в Петербурге.

Спикер также подчеркнула, что главная цель форума не бить рекорды по количеству участников и мероприятий, а обсуждение животрепещущих вопросов и получение конкретной отдачи. В итоговый документ Евразийского женского форума должны войти яркие и реальные для исполнения предложения, подчеркнула она.

Эпидемия до следующего года?

Через год эпидемиологическая ситуация в мире изменится, так что уже можно будет подвести первые итоги мирового противостояния коронавирусу, считает вице-премьер Татьяна Голикова, которая тоже вошла в состав оргкомитета форума. Она предложила в дискуссиях о здравоохранении сделать акцент на российском опыте борьбы с COVID-19. «Роль женщин в борьбе с инфекционными болезнями имеет стратегическое значение», — подчеркнула Голикова.

Вице-премьер уверена, что через год мир уже победит новую инфекцию, поэтому на Евразийский женский форум сможет приехать много людей. В ответ на это Матвиенко в шутку предложила назначить главу Роспотребнадзора Анну Попову ответственной за то, «чтобы к сентябрю следующего года ковида не было ни в России, ни в других странах». Говоря уже серьёзно, спикер Совета Федерации поддержала предложение Голиковой обсудить на форуме опыт борьбы с эпидемией.

Ещё одна связанная с коронавирусом тема — занятость женщин и развитие цифровых технологий, отметила Голикова. «Уже сейчас применяются альтернативные формы организации труда, к числу которых относится временный удалённый режим, дистанционная работа. Здесь профессиональные и семейные функции женщин сочетаются», — пояснила она.

Кроме того, вице-премьер предложила обсудить на форуме продвижение молодых талантливых девушек и их становление как лидеров. С её подачи в этом вопросе помогут разобраться победительницы конкурса «Лидеры России».

О чём говорят женщины

Генеральная тема Евразийского женского форума будет раскрыта на пяти стратегических сессиях, рассказала вице-спикер Совета Федерации, глава Совета Евразийского женского форума Галина Карелова. Одна из сессий пройдёт в формате межпарламентского диалога, в котором участницы обсудят миссию женщин в развитии дипломатии. Остальные будут посвящены вкладу прекрасного пола в социальную сферу, цифровую экономику и экологию.

В рамках форума запланировано немало значимых дискуссий международного уровня, в том числе заседание «Женской двадцатки», спецсессии ЮНИДО и ЕАЭС, совместные проекты с ЮНЕСКО и Всемирным банком. Также пройдёт заседание международной рабочей группы агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития. Эту встречу посвятят расширению перспектив для женщин, работающих в высокотехнологичных отраслях в сфере атомных технологий, рассказала Карелова.

Она также отметила, что множество мероприятий и конкурсов пройдёт ещё до начала форума. Например, уже 1 ноября стартует совместный с Фондом моногородов Марафон женских инициатив в развитии территорий. «В нём примут участие сотни моногородов во всех федеральных округах. Будут отобраны лучшие инновационные проекты женщин», — рассказала вице-спикер палаты регионов.

Евразийский женский форум — крупнейшая международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. В его работе участвуют женщины со всего мира, работающие в государственных структурах, общественных организациях, бизнесе, науке, искусстве. Инициатива его проведения принадлежит Валентине Матвиенко. Впервые форум состоялся в 2015 году, на него приехало более тысячи человек из 80 стран мира. Тогда же решили проводить форум регулярно — раз в три года.

Программа второго Евразийского женского форума, который прошёл в сентябре 2018 года, во многом перекликалась с положениями Декларации Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». На полях форума работали международные дискуссионные площадки, в том числе прошли специальные сессии ЮНИДО и ЮНЕСКО. Несколько глобальных проектов, зародившихся на полях форума, сегодня имеют поддержку и популярность во многих странах мира. Один из примеров — электронная платформа женщин-предпринимателей, которой уже пользуются бизнесмены из сотни стран для поиска новых идей, партнёров и рынков сбыта.