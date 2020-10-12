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Мелодрама "Стрельцов" остается на первом месте в прокате России и СНГ

Мелодрама "Стрельцов" остается на первом месте в прокате России и СНГ
Российская мелодрама режиссера Ильи Учителя "Стрельцов" возглавила прокат в России и СНГ со сборами 42,6 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.

Фильма о том, как успешная карьера звезды футбола Эдуарда Стрельцова ставится под угрозу, когда против него выдвигается обвинение, которое вмиг все перечеркивает. Главную роль сыграл Александр Петров.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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