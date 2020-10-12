Минкультуры не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет
Ранее в сети появилась информация, что в Минкультуры якобы прошло совещание, на котором обсуждался запрет продажи билетов в театры лицам 65+.
"Это не соответствует действительности. Такого совещания не было, и никаких решений, связанных с продажей билетов, и соответствующих указаний учреждениям культуры от нас не поступало", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, ведомство ранее внесло изменения в существующие приказы, опубликованные на его сайте, в соответствии с рекомендациями мэра Москвы Сергея Собянина.
Ранее мэр сообщил, что в ближайшее время продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения будет переведена исключительно в электронный вид. Обычные кассы прекратят свою работу.