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Минкультуры не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет

Минкультуры не запрещало театрам продавать билеты людям старше 65 лет
Министерство культуры РФ не давало указаний подведомственным театрам о запрете продажи билетов людям старше 65 лет, данная информация не соответствует действительности, заявила РИА Новости пресс-секретарь министра культуры Анна Усачева.

Ранее в сети появилась информация, что в Минкультуры якобы прошло совещание, на котором обсуждался запрет продажи билетов в театры лицам 65+.

"Это не соответствует действительности. Такого совещания не было, и никаких решений, связанных с продажей билетов, и соответствующих указаний учреждениям культуры от нас не поступало", - сказала собеседница агентства.


По ее словам, ведомство ранее внесло изменения в существующие приказы, опубликованные на его сайте, в соответствии с рекомендациями мэра Москвы Сергея Собянина.


Ранее мэр сообщил, что в ближайшее время продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения будет переведена исключительно в электронный вид. Обычные кассы прекратят свою работу.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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