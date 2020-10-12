Минобороны опубликовало видео боя МиГ-31 в стратосфере

Вадим Карасев

Министерство обороны России опубликовало в YouTube видео боя в стратосфере экипажей истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота, снятое в ходе учений на Камчатке.

"Летчики выполнили перехват условного нарушителя воздушного пространства на высоте порядка 20 тысяч метров", - отмечается в подписи к ролику. Для усложнения задачи военные самолеты выполнили поиск "нарушителя" без помощи наземных средств ПВО.



Ранее на видео засняли перехват истребителями МиГ-31 нарушителя границы в стратосфере и его уничтожение.