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Минобороны опубликовало видео боя МиГ-31 в стратосфере

Минобороны опубликовало видео боя МиГ-31 в стратосфере

Министерство обороны России опубликовало в YouTube видео боя в стратосфере экипажей истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота, снятое в ходе учений на Камчатке.

"Летчики выполнили перехват условного нарушителя воздушного пространства на высоте порядка 20 тысяч метров", - отмечается в подписи к ролику. Для усложнения задачи военные самолеты выполнили поиск "нарушителя" без помощи наземных средств ПВО.

Ранее на видео засняли перехват истребителями МиГ-31 нарушителя границы в стратосфере и его уничтожение.

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По материалам: uposters.ru

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