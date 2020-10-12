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Минпросвещения продолжает контролировать обеспечение школьников бесплатным горячим питанием

Минпросвещения продолжает контролировать обеспечение школьников бесплатным горячим питанием

Минпросвещения России подвело итоги мониторинга горячего питания учеников 1–4-х классов в течение первого месяца нового учебного года. Об этом информировал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко на совещании с регионами.

Он сообщил, что в период с 24 августа по 8 октября на федеральную горячую линию поступило 1692 обращения, из них 73% связаны с организацией горячего питания, на портале «Госуслуги» с 17 сентября число обращений достигло 8277.

При этом более 40% от общего количества поступивших сообщений содержали положительные отзывы от родителей учащихся.

«Это хорошо, но нам надо стремиться к тому, чтобы максимальное количество граждан было удовлетворено организацией горячего питания», – заявил Дмитрий Глушко.

Он уточнил, что почти половина жалоб составляют субъективные оценки, связанные со вкусовыми качествами блюд.

Контроль за ситуацией осуществляется на федеральном уровне и на уровне регионов.

Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев рассказал, что Общероссийский народный фронт продолжает изучать все поступающие от школ сигналы.

«Нам нужно донастраивать систему, анализировать ситуацию и делать всё для того, чтобы обращения не переходили в жалобы», – констатировал он.

Работу по анализу удовлетворённости родителей горячим питанием в школах ведёт и Общественный совет при Минпросвещения России.

«Общественный совет со своей стороны также постоянно мониторит ситуацию, связанную с обеспечением учеников начальных классов горячим питанием. Это актуальный вопрос для всех родителей и регионов. Поэтому мы анализируем все замечания и предложения и стараемся добиться оперативного решения проблем в самые кратчайшие сроки», – прокомментировал Председатель Общественного совета при Минпросвещения России Виталий Сурвилло.

Ранее партия «Единая Россия», активисты региональных и местных отделений партии «Молодая Гвардия» совместно с родителями и представителями органов власти и надзорных ведомств проверили качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков и наличие графика питания школьников.

Участники проверки пришли к выводу о том, что существенных проблем с обеспечением младшеклассников горячим питанием нет. Деньги из федерального бюджета на эти цели поступили в регионы в полном объёме. Более 80% школ готовят горячие завтраки и обеды самостоятельно, около 18% – привозят еду, ещё 1,5% – кормят детей в других столовых. В отдельных случаях выдают продуктовые наборы. Так, в Тюменской области ими обеспечивают обучающихся на дому по рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии в связи с имеющимися ограничениями по состоянию здоровья.

При этом фактически в каждой десятой школе страны ученикам начальных классов, которые болеют, к примеру, диабетом или имеют непереносимость тех или иных продуктов, готовят по специальному меню.

По итогам комплексной проверки её организаторы отметили, что ряд региональных практик можно рекомендовать к использованию в других субъектах.

Подводя итоги совещания, Дмитрий Глушко подчеркнул, что Министерство просвещения взаимодействует с различными общественными организациями для получения максимально полной информации по обеспечению младших школьников горячим питанием.

«Мы стараемся систематизировать данные мониторинга организаций, участвующих в сборе информации от школ и родителей в регионах, и выступаем как информационная площадка для всех, кто реально заинтересован, чтобы горячее питание детей было полноценным и качественным», – резюмировал Дмитрий Глушко.

Телефон федеральной горячей линии по вопросам горячего питания в школах 8-800-200-91-85.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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