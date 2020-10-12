Мэр Кисловодска прокомментировал скандал с губернатором на совещании

Алексей Вольцев

Глава Кисловодска Александр Курбатов рассказал "Комсомольской правде" о мерах, принятых после совещания, во время которого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обратился к нему на повышенных тонах.

Ранее Владимиров жестко раскритиковал его и потребовал срочно предоставить проект и экспертизу по одной из городских дорог, ведущих к школе. Губернатор также заявил, что его "задолбали" попытки третьих лиц подсказать Курбатову ответы на его вопросы во время совещания и призвал градоначальника "пойти вон" в случае, если документы не будут предоставлены.

"В правительство Ставропольского края были представлены соответствующие документы, подтверждающие, что проекты дорог непосредственно возле детского сада с парковочными местами и между школой существуют и прошли госэкспертизу", — заявил Курбатов.

Он также подчеркнул, что ремонт дороги будет завершен после строительства школы и детского сада в конце 2021 года.

"Я хочу заверить и горожан, и общественность, что все, что связано с реализацией этих проектов, будет выполнено", — подчеркнул он.

В администрации города заявили РИА Новости, что на данный момент конфликт между мэром Кисловодска и главой Ставропольского края разрешен.

"В тот же день глава города по поручениям губернатора предоставил всю необходимую документацию о наличии проекта на дорогу. Был уже в Ставрополе, все это уже оговорено, все разрешилось. В рабочем порядке всякое бывает, наверное, есть какое-то у руководителя право быть жесткими со своими подчиненными. Все это направлено на то, чтобы был результат", — сказали в администрации города.