Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды, выбравшие нетрадиционные свадебные платья

Вадим Карасев

Многим девочкам раньше с детства говорили, что если и стоит о чем-то мечтать, так это о дне собственной свадьбы и роскошном и пышном белом платье, в котором она пойдет под венец. Многие в итоге решались на бунт и приходили в загс в джинсах и кедах. Но белое платье уже давно не единственно возможная опция для этого дня — к альтернативным модным решениям обращались и многие звезды. В нашей подборке собрали некоторые обсуждаемые нетрадиционные свадебные платья, в которых "да" говорили Мэрилин Монро, Сара Джессика Паркер, Наталья Водянова и другие звезды.

Секс-символ 60-х Мэрилин Монро выбрала для своей свадьбы с бейсболистом Джо Димаджио весьма скромный фасон — закрытое платье на пуговицах с меховым воротником. Брак продлился всего 274 дня, но вот этот образ Монро стал не менее узнаваемым, чем "летящее" платье из фильма "Зуд седьмого года" или розовое платье из картины "Джентльмены предпочитают блондинок". Образ могут взять на заметку все невесты, чьи летние свадьбы сорвала пандемия коронавируса.





Мэрилин Монро и Джо Димаджио

Брак с художником Уильямом Грантом Шерри стал для звезды Голливуда Бетт Дэвис уже третьим. Возможно, поэтому традициям она уделяла уже мало внимания: невеста выбрала простой костюм в клетку и шляпку с вуалью.





Бетт Дэвис с Уильямом Грантом Шерри

Образ, который Бьянка Джаггер выбрала для свадебной церемонии в Сен-Тропе в 1971 году, был для того времени довольно вызывающим. Платью она предпочла сделанный на заказ костюм от Yves Saint Laurent с юбкой и скандальным жакетом-смокингом.

Напомним, что французский дизайнер произвел настоящий фурор, когда одел женщину в "мужской" костюм Le Smoking, — такой дизайн казался шокирующим, а светскую львицу Нан Кемпнер даже не пустили в таком виде в ресторан.





Бьянка и Мик Джаггер

Нетрадиционный для свадебного стиля, но невероятно модный для своей эпохи — такой наряд выбрала модель Твигги для свой свадьбы с Майклом Уитни в 1977 году. Стиль бохо во многом определял моду 70-х — плетеная шляпа с цветами добавила особый шик образу невесты.

Сегодня многие, чтобы разнообразить традиционные церемонии, делают свадьбы тематическими, посвященными определенной эпохе, так что образом Твигги можно вдохновляться и в наши дни.





Твигги с Майклом Уитни

Цветочную тему выбрала и дочь Джуди Гарленд и сводная сестра Лайзы Миннелли, Лорна Лафт. Замуж за музыканта Джейка Хукера она выходила в блузе с открытыми плечами и брюках со смелым сочетанием вертикальных и горизонтальных полос. Игривым дополнением служил чокер с цветком.





Лорна Лафт с Джейком Хукером

Еще одна звезда, которая выходила замуж столько раз, что все традиции вполне могли надоесть, — Элизабет Тейлор. Ричард Бертон стал ее пятым (а потом и шестым) мужем. На свадьбу актриса надела желтое платье, подобрала букет в тон и щедро украсила прическу цветами — их было так много, что хватило бы на еще один букет. Дополняла образ брошка с изумрудом и бриллиантами — подарок Ричарда.





Элизабет ТейлорЭлизабет Тейлор и Ричард Бертон

Можно не сомневаться, что в роскошном платье принцессы Одри Хепберн смотрелась был превосходно: стоит лишь вспомнить ее роль в "Римских каникулах", но актриса предпочла для свадьбы с итальянским психиатром Андреа Дотти весьма лаконичный образ — розовое мини-платье от Givenchy, которое она дополнила платком.





Одри Хепберн с Андреа Дотти

Мини-платью в 1969 году отдала предпочтение и Йоко Оно, когда выходила замуж за знаменитого битла Джона Леннона. По ее свадебному образу можно изучать моду той эпохи — тут и короткое платье, и массивные закругленные очки, и шляпа.





Йоко Оно и Джон Леннон

Источник вдохновения для летней неформальной свадьбы — бракосочетание актрисы Ракель Уэлч с Патриком Кертисом в 1967 году. Невеста была в мини-платье в технике кроше — такой фасон этим летом был на пике моды, и вряд ли интерес к нему спадет и в следующем сезоне, ведь ремесленные техники и ручная работа будут доминировать среди трендов ближайшего будущего.





Ракель Уэлч и Патрик Кертис

Свадьба Натальи Водяновой и Антуана Арно должна была стать главным светским событием года, но и тут коронавирус нарушил все планы. Вместо грандиозной вечеринки с сотней гостей была простая гражданская церемония. От слишком роскошного платья Наталья тоже отказалась, выбрав платье с вышивкой в стиле 40-х годов от Ulyana Sergeenko. В таком мы вполне могли бы увидеть модель и на каком-нибудь светском мероприятии.





Наталья Водянова

Для гражданской церемонии Амаль Клуни тоже выбрала нетипичный свадебный наряд — белый комбинезон от Stella McCartney и широкополую шляпу. Но эта скромность была оправдана тем, что традиционное платье со шлейфом от Oscar de la Renta было заготовлено для торжественной церемонии, состоявшейся позже.





Амаль и Джордж Клуни

Свадебные события — это не только обмен кольцами. В западной традиции главному дню предшествует репетиционный ужин. Зои Кравиц, которая в 2019 году вышла замуж за актера Карла Глусмана, сделала в такой вечер весьма смелое модное заявление. На ужин она отправилась в белом бюстье, велосипедках и платье-сетке от бренда свадебной одежды Danielle Frankel.





Зои Кравиц и Карл Глусман

Гвен Стефани не пожертвовала своей индивидуальностью ради свадьбы с Гэвином Россдэйлом. Фасон платья можно назвать традиционным, но окрашенная в розовый юбка добавила образу немного панк-бунтарства.









Гэвин Россдэйл и Гвен Стефани

Эффектное традиционное свадебное платье Сара Джессика Паркер носила лишь на экране — стоит вспомнить ее Кэрри Брэдшоу в наряде от Vivienne Westwood. А вот в жизни актриса вольно обошлась с традициями — вышла замуж за Мэттью Бродерика в черном платье. Правда, несколько лет назад Паркер призналась, что сожалеет об этом решении. Тем не менее дурной приметой наряд не стал — брак Сары Джессики и Мэттью один из самых крепких в Голливуде.





Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер

Глядя на эту черную шляпу с вуалью, можно предположить, что Эмили отправлялась скорее на похороны, а не на радостное торжество, но модель своим свадебным образом показала, что приметы и традиции совсем не главное. На гражданской церемонии в мэрии Нью-Йорка она появилась в комбинезоне свободного кроя оттенка охры.





Себастьян Бир-Макклард и Эмили Ратажковски

Свадьба Джулианны Мур и Барта Фрейндлиха тоже была весьма минималистичной — на пышные наряды невеста и жених решили не разоряться. Возможно, потому, что к моменту свадьбы в 2003 году они состояли в отношениях уже семь лет и успели обзавестись двумя детьми. На свадьбе Мур была в светло-сиреневом платье от Prada.





Барт Фрейндлих и Джулианна Мур с сыном Калебом

На свадьбе с Аланом Фергюсоном Соланж Ноулз сменила несколько разных нарядов. Был среди них и комбинезон от Stéphane Rolland оттенка слоновой кости с глубоким вырезом и накидкой.





Соланж Ноулз и Алан Фергюсон

Одна из недавних свадеб, где с иронией отнеслись к строгим традициям, — бракосочетание Лили Аллен и Дэвида Харбора. Вместо роскошного банкета с мишленовскими поварами — поход в бургерную, вместо пышного платья и многометрового шлейфа — миниатюрная фата и элегантное мини-платье от Dior в стиле 60-х.





Лили Аллен и Дэвид Харбор