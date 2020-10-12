Модный дайджест: от "скандальной" рекламы с Ириной Шейк до извинений Рианны перед мусульманами

Вадим Карасев

Подводим очередные модные итоги недели: Ирина Шейк хулиганит в новом видео для Jean Paul Gaultier, Рианна извиняется за свой показ нижнего белья, супермодели готовятся рассказать о своей жизни в новом документальном проекте — об этом и другом читайте в нашем дайджесте.

1.Полина Аскери, Ингеборга Дапкунайте, Монеточка и другие на показе коллаборации AliExpress и российских дизайнеров

В прошлую пятницу в столице состоялся первый показ AliExpress в России. В рамках презентации, которую провели в Центре международной торговли, гостям представили коллаборации AliExpress с семью российскими локальными брендами: Sintezia, "Кружок", Futureisnown, Outlaw Creative, Turbo Yulia Studio, Fusion и Антоном Лисиным. Стилистом показа выступил основатель марки Vereja Игорь Андреев.









2.Видео недели: Ирина Шейк и Росси де Пальма в "скандальной" рекламе Jean Paul Gaultier

На этой неделе в сети появилась новая реклама аромата So Scandal от Jean Paul Gaultier. В кампанию вошли несколько видеороликов, в которых снялись музы дизайнера, Ирина Шейк и Росси де Пальма. Звезды разыгрывают дерзкие и забавные сценки, например, в одном из роликов на фразу "Я тебя люблю" Шейк реагирует иронично-самоуверенным "Ну а кто нет?".

Но самым ярким видео, пожалуй, можно назвать то, в котором Ирина радикально решает проблему бесконечных разговоров по телефону за столом. Ситуация знакома многим! В общем, покажите своим друзьям, когда на встрече они снова каждые пять минут будут хвататься за смартфон.

3.Рианна извинилась за оскорбление ислама в своем модном показе

Показ новой коллекции бренда Рианны Savage X Fenty стал одним из самых обсуждаемых модных событий недавнего времени. Но не все остались в восторге от шоу. Так, певица столкнулась с критикой со стороны мусульманского сообщества. Однако возмутили мусульман не откровенные образы, как можно подумать, а использование строк из исламских хадисов (священные тексты в исламе, которые представляют высказывания пророка Мухаммеда).

На показе играл трек под названием Doom, созданный лондонским продюсером Coucou Chloe. Трек представляет собой ремикс аудио, в котором есть хадис, где говорится о знамениях Судного дня и конца света.

[media=https://twitter.com/balaayo4/status/1313125189643894785?ref_src=twsrc%5Etfw]

Мне кажется, что исламафобия стала настолько привычной, что люди считают, что мы драматизируем, когда мы злимся из-за того, что к нашей религии проявили неуважение,

— написал один из пользователей твиттера.

Хадисы — это священные слова пророка, они используются как руководство для мусульман и уступают по важности только Корану. Рианна, ты должна была бы знать,

— отругал певицу другой пользователь. Напомним, что Рианна встречалась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем.





Рианна

После резкой критики в ее адрес знаменитость решила принести свои извинения.

Я хотела бы поблагодарить мусульманское сообщество за то, что указали на огромную оплошность, которая была непреднамеренно допущена в нашем шоу и выглядела оскорбительной. Я, что более важно, хотела бы извиниться за эту неосторожную ошибку. Мы понимаем, что причинили боль многим нашим мусульманским братьям и сестрам, и я невероятно разочарована этим! Мне не свойственно проявление неуважения перед какой-либо религией, поэтому использование песни было совершенно безответственным поступком,

— говорится в официальном заявлении, опубликованном на странице бренда.

4.Дизайнер из Москвы создала коллекцию свитеров ко дню рождения Владимира Путина

На этой неделе президент России Владимир Путин отпраздновал свой день рождения. Поздравляли главу государства все на свой лад: представители оппозиции вывесили флаги ЛГБТ на некоторые госучреждения, звезды в инстаграме писали поздравительные посты. Ну а дизайнер из Москвы Виктория Кондратьева решила, что лучший подарок, как известно, сделан своими руками. Она представила мини-коллекцию свитеров с узорами, в которых можно узнать известные кадры с Путиным, впоследствии ставшие и мемами. Коллекцию свитеров она назвала "Связанные с Путиным".





Там есть вещи с изображением президента на коне, а также кота, которого Владимир Владимирович как-то нарисовал. Вошли в линейку и два свитера с удлиненным рукавом и надписями "длинные руки КГБ" и "длинные руки Москвы".

Сейчас нужно поддержать людей, мне кажется, в наши нелегкие времена. Поддержать и Владимира Владимировича, и жителей страны, — приводит слова Кондратьевой издание "Подъем".

Как именно дизайнер собирается всех поддерживать, неясно — по ее словам, продажи она пока не планирует. Айсель Трудел и ее Team Putin могут не паниковать.

5.Apple TV готовит документальный фильм о супермоделях

На этой неделе стало известно, что Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста и Синди Кроуфорд станут героинями нового документального проекта Apple TV "Супермодели". В работе над созданием фильма примут участие продюсеры Брайан Грейзер и Рон Ховард. Режиссером фильма станет Барбара Коппле. Звезды мира моды поделятся своими личными воспоминаниями и историями. Однако дата премьеры пока неизвестна.





Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон

6.В Париже состоялась премьера балета, костюмы для которого создал Игорь Чапурин

7 октября в городе Клермон-Ферране состоялся премьерный показ балета "Лебединое озеро" одного из главных европейских хореографов Анжелена Прельжокажа. Костюмы для постановки создал российский дизайнер Игорь Чапурин, который поработал с этим постановщиком уже четвертый раз.





Прельжокаж и ранее привлекал к работе над своими балетами модных дизайнеров. Так, с ним сотрудничали Аззедин Алайя и Жан-Поль Готье. Сам Чапурин также давно работает с театральными костюмами. Костюмы от дизайнера появлялись на сцене Большого и Мариинского театров, "Новой оперы". До конца года спектакль планируют показать в Марселе, Лионе и Париже, а на 12 ноября запланирован показ в Санкт-Петербурге.



