На юге Китая нашли кости древних обезьян

Вадим Карасев

В лингитовом месторождении Шуйтанба в китайской провинции Юньнань палеонтологи обнаружили окаменевшие останки мезопитека (Mesopithecus pentelicus) — вида обезьян, жившего в Европе и Азии 7–5 миллионов лет назад. Исследователи предполагают, что этот вид был предком некоторых современных азиатских обезьян.

Возраст нынешних находок — около 6,4 миллиона лет. Профессор Нина Яблонски (Nina Jablonski) из Университета штата Пенсильвания и ее коллеги изучили найденные в Шуйтанба нижнюю челюсть и фрагмент одной из костей ноги мезопитека, принадлежавшие, вероятно, одной особи. Команда под руководством Дионисиоса Иулатоса (Dionisios Youlatos) из Университета Аристотеля в Салониках и Сюэпин Цзи из Института культурного наследия провинции Юньнань и Юньнаньского университета исследовали найденную немного ниже пяточную кость того же вида. Две статьи с описанием находок опубликовал Journal of Human Evolution.

Мезопитек был внешне похож на современных макак. Считается, что ближайшими современными родственниками мезопитека являются обитающие на юге Китая и в Юго-Восточной Азии ринопитеки (Rhinopithecus) и тонкотелы (Pygathrix). Длина его тела составляла 40 сантиметров. Длинные мускулистые конечности с гибкими пальцами были приспособлены как для лазания, так и для передвижения по земле. Зубы позволяют предположить, что питалась эта обезьяна листьями и плодами. Как сообщила Нина Яблонски, молекулярные данные позволяют заключить, что мезопитеки, подобно жвачным животным, для переваривания растительной пищи пользовались помощью обитающих в их желудочно-кишечном тракте бактерий-симбионтов.

Владение различными видами передвижения и способ питания, по мнению ученых, способствовали широкому распространению этого вида. Благодаря ферментированию растительной пищи мезопитеки не нуждались в воде для питья. Всю необходимую для жизни воду они получали из растений, поэтому могли жить далеко от открытых водоемов.