На Камчатке нашли новые места выброса животных на берег

Анастасия Иванова

Массовую гибель гидробионтов зафиксировали еще на двух участках прибрежных вод Камчатского края. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов в видеокомментарии, опубликованном в понедельник на его странице в соцсети Facebook.

8 октября сообщалось, что на Камчатке начали создавать систему экологического мониторинга после ситуации с загрязнением Авачинского залива и гибели морских животных.

«Сегодня мы получили данные с экспедиционного судна, которое движется в сторону мыса Лопатка, о том, что то массовое падение гидробионтов, которое мы видели на глубине 5-10 метров в районе Авачинской бухты, южнее, в сторону Вилючинской бухты, наблюдается и южнее», — сообщил губернатор.

Кроме того, по его словам, поступили видеосвидетельства «от очевидцев от Охотского побережья на восточном побережье Камчатки, где также наблюдается массовый выброс гидробионтов, а также рыб».

Солодов уточнил, что это наблюдается локально на участке шириной примерно 50 метров, соседние пляжи чистые.

«Это означает, что мы точно не можем говорить, что источником загрязнения был локальный техногенный объект в районе Петропавловска. Мы столкнулись с масштабным новым явлением, которое науке еще предстоит осмыслить. Почти наверняка оно связано тем или иным способом с деятельностью человека, изменением климата, загрязняющими эффектами на мировой океан, которые мы — человечество — оказываем», — заявил губернатор.

Солодов сообщил, что обратился в правительство с предложением в кратчайшие сроки инициировать научный проект по изучению этого явления.

Ранее специалисты выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне Халактырского пляжа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям УК.

«Парламентская газета» сообщала, что зампредседателя Госдумы Ирина Яровая инициировала дополнительные исследования проб из акватории и забор анализов у тех, кто жаловался на ухудшение здоровья после контакта с водой.