На Кубани разработают программу поддержки легкой промышленности

Лидия Мартынова

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать программу поддержки легкой промышленности, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что перспективы развития легпрома обсудили на совещании в торгово-промышленной палате края.

"Необходима отдельная программа поддержки легкой промышленности, в которой четко определено, кто сможет рассчитывать на господдержку. Предприниматели должны понимать, что мы намерены делать и с точки зрения продвижения кубанской продукции", – приводятся в сообщении слова главы региона. Отмечается, что губернатор поручил профильному министерству заняться разработкой нового инструмента поддержки.

"Программа развития легкой промышленности позволит формировать новые механизмы стимулирования и поддержки предприятий, включая финансовые меры. Будет способствовать созданию новых производств и рабочих мест", - уточнили в ведомстве.