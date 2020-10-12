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На Кубани разработают программу поддержки легкой промышленности

На Кубани разработают программу поддержки легкой промышленности
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать программу поддержки легкой промышленности, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что перспективы развития легпрома обсудили на совещании в торгово-промышленной палате края.

"Необходима отдельная программа поддержки легкой промышленности, в которой четко определено, кто сможет рассчитывать на господдержку. Предприниматели должны понимать, что мы намерены делать и с точки зрения продвижения кубанской продукции", – приводятся в сообщении слова главы региона. Отмечается, что губернатор поручил профильному министерству заняться разработкой нового инструмента поддержки.

"Программа развития легкой промышленности позволит формировать новые механизмы стимулирования и поддержки предприятий, включая финансовые меры. Будет способствовать созданию новых производств и рабочих мест", - уточнили в ведомстве.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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