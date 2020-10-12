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Нацполиция Украины получила почти 4 тыс. сообщений о нарушениях на местных выборах

Нацполиция Украины получила почти 4 тыс. сообщений о нарушениях на местных выборах
С начала избирательной кампании в органы Национальной полиции поступило 3797 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщила 11 октября пресс-служба ведомства.

За последние сутки в полицию поступила 181 жалоба, на основании которых открыто 13 уголовных производств.
"Всего в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 – с избирательным процессом. Также составлены 958 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом", – говорится в сообщении.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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