Нацполиция Украины получила почти 4 тыс. сообщений о нарушениях на местных выборах

Влада Некрасова

С начала избирательной кампании в органы Национальной полиции поступило 3797 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщила 11 октября пресс-служба ведомства.За последние сутки в полицию поступила 181 жалоба, на основании которых открыто 13 уголовных производств."Всего в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 – с избирательным процессом. Также составлены 958 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом", – говорится в сообщении.