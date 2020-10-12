"Нас ждет конфликт": Крид высмеял Тимати за подражание и получил жесткий ответ

Вадим Карасев

Певец Егор Крид не смог пройти мимо новости о том, что новым героем реалити-шоу "Холостяк" станет Тимати. На его ехидный комментарий рэпер и продюсер жестко ответил, пообещав коллеге конфликт.

"Найс copy-paste ("копировать, вставить"). Ушел из Блек Стар, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу "Холостяк". Что дальше Тимати? P.S. Хоть имя не забрал", - написал Крид.

Он намекнул на то, что Тимати полностью повторил его историю. Сам исполнитель хитов "Самая самая" и "Сердцеедка" 2018-м году стал главным героем шестого сезона "Холостяка", а через год покинул лейбл Black Star. Тогда же Крид презентовал трек "Грустная песня", записанный совместно с рэперами Thrill Pill и Моргенштерном. Подобные события происходят и в жизни Тимура Юнусова.

"Дальше нас ждет конфликт. Готов ли ты к нему, сладкий мальчик?" - резко отреагировал на комментарий Тимати.

Напомним, Тимати только месяц назад расстался с моделью Анастасией Решетовой, которая объяснила - после рождения сына Ратмира отношения с супругом не смогли пройти "проверку на прочность". После их расставания Решетова поскандалила с предыдущей девушкой рэпера 27-летней Аленой Шишковой из-за неверности Тимати.