Наука притяжения денег: цвета, привлекающие богатство и удачу

Вадим Карасев

Справиться с финансовыми трудностями и привлечь в жизнь благополучие можно не только с помощью талисманов, но и используя определенные оттенки цветов. С помощью нумерологии каждый сможет рассчитать свой личный цвет успеха, который поможет стать финансово независимыми.

Индивидуально определить цвет, который приносит финансовое благополучие, не сложно. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести расчет, который даст четкое понимание того, какой цвет управляет вашим материальным достатком и как именно его нужно использовать для того, чтобы деньги не проходили мимо.

Например, дата рождения: 07.11.1985: 7 + 1 + 1 +1 + 9 + 8 + 5 = 32. Полученное двузначное число еще раз складывают, чтобы получить одну цифру: = 3 + 2 = 5. В описании ниже каждый найдет рекомендации, которые помогут притянуть в жизнь деньги с помощью определенного оттенка.

Как привлечь деньги с помощью цвета

Каждый цвет имеет множество оттенков, и для того, чтобы привлечь в жизнь деньги, можно использовать практически всю палитру. Не стоит забывать, однако, что талисманы лучше всего делать именно тех цветов, что рекомендует наука нумерология. В одежде допускаются вариации. Самыми лучшими талисманами станут натуральные камни, которые можно подобрать по цвету и использовать как украшения. Взаимодействуя с энергетикой человека, они помогут притянуть в жизнь нужные перемены и не упустить возможность привлечь денежную энергетику.

1. Белый цвет. Минералы-талисманы: жемчуг, белый агат, лунный камень. Белый считается цветом начала. Для того, чтобы привлечь деньги, нужно использовать этот цвет и в одежде, и в оформлении рабочего места. Элементы белого в гардеробе и аксессуарах помогут сосредоточиться и начать путь к богатству благодаря новым идеям и открытию личного бизнеса.

2. Желтый цвет. Минералы-талисманы: сапфир, топаз, цитрин. Оттенки желтого используют в одежде, чтобы привлечь быстрый доход. Такой цвет приносит удачу тем, кто умеет распознавать знаки судьбы и доверяет интуиции. Песочного цвета кошелек будет уместен для тех, кому трудно накопить денежные средства.

3. Бирюзовый цвет. Минералы-талисманы: яшма, бирюза. Оттенки бирюзы дают возможность видеть перспективу и зарабатывать своим умом, полагаясь на знания и навыки. Бирюзовый цвет в одежде помогает сосредоточиться, а если выбрать этот цвет для кошелька, то деньги будут надежно защищены от воровства и необдуманных трат.

4. Фиолетовый цвет. Минералы-талисманы: аметист, чароит, апатит. Использование фиолетового цвета помогает быстро решить долго тянущиеся денежные вопросы. Фиолетовый помогает быстро возвращать долги, а также обходить стороной мошенников. Благодаря фиолетовым оттенкам в рабочем кабинете будет проще принимать серьезные решения и находить выгодные деловые связи.

5. Черный цвет. Минералы-талисманы: опал, морион, агат. Черный цвет помогает располагать к себе людей и быстро получать необходимые инвестиции. Черное рабочее кресло, черная верхняя одежда и деловой костюм будут залогом быстрого продвижения по карьерной лестнице. Кошелек черного цвета отлично справится с функцией накопления.

6. Зеленый цвет. Минералы-талисманы: изумруд, хризолит, берилл. Зеленый цвет позволяет достичь гармонии и не отвлекаться от работы. Зеленые оттенки в одежде также защищают от недоброжелателей и укрепляют энергетику, не позволяя негативу извне навредить человеку. Выбор зеленого кошелька дает гарантию сохранности накоплений и привлекает финансовые потоки.

7. Голубой цвет. Минералы-талисманы: аквамарин, шпинель, циркон. Голубой цвет способен привлечь неожиданные доходы, в том числе выигрыши в лотерею. Этот цвет в одежде гармонизирует потоки энергии и дает возможность принимать решения с холодной головой. Увлекаться с использованием голубого цвета не стоит, чтобы не стать заложниками азарта и не потратить накопления на сомнительные проекты.

8. Синий цвет. Минералы-талисманы: авантюрин, жадеит, иолит. Синий цвет выступает гарантом привлечения финансов и деловых связей. Синие деловые костюмы помогают привлечь внимание и расположить к себе окружение. Благодаря оттенкам насыщенного синего получится найти выход из сложной ситуации и привлечь деньги в нужный момент.

9. Красный цвет. Минералы-талисманы: рубин, турмалин, гранат. Красный цвет помогает уберечься от ненужных трат, особенно если выбрать кошелек такого цвета. Использовать красный цвет в одежде уместно для того, чтобы разрешить спорные моменты и выделиться среди окружения. Яркие ежедневники и письменные принадлежности помогут генерировать прибыльные идеи, воплотить в жизнь которые не составит труда.