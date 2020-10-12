Не в настроении фотографироваться: Ирина Шейк на прогулке в Нью-Йорке

Вадим Карасев

34-летняя российская модель Ирина Шейк привыкла быть в центре внимания — звезда спокойно относится к тому, что папарацци следуют за ней по пятам, стоит ей лишь выйти на улицу. Она не против того, чтобы ее фотографировали, а иногда даже словно специально позирует, улыбаясь в камеру. Однако бывают дни, когда и ей хочется пожить жизнью простого человека, которого не норовят сфотографировать на каждом углу.

На днях модель возвращалась с тренировки в районе Вест-Виллидж в Нью-Йорке и снова повстречала на своем пути репортеров. Не желая становиться их легкой "добычей", она попыталась спрятать лицо за небольшой желтой поясной сумкой.









Если вы хотите узнать что-то другое, то предлагаем почитать наш материал о знаменитостях, которые выходили замуж не в традиционных свадебных платьях, или же познакомиться с самым популярным человеком в TikTok Лорен Грей.