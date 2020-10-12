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Неизвестный расстрелял пассажирский автобус в Нижегородской области, трое погибших

Неизвестный расстрелял пассажирский автобус в Нижегородской области, трое погибших

В поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области неизвестный открыл огонь по рейсовому автобусу, сообщает nn.ru.

Стрельбу вел молодой человек из охотничьего ружья. По предварительным данным, он убил троих и ранил дробью еще несколько человек.

"Парень приехал к бабушке и начал стрелять. Выбежал на улицу, стрелял в автобус, убил троих, ранил бабушку, прохожего и женщину. В бегах сейчас. Все дороги перекрыли. Всех по домам разогнали", — поделился с изданием один из очевидцев.

Стрелок скрылся. Местные жители попрятались по домам и боятся выходить на улицу. На место происшествия прибыла полиция. Официальных данных о количестве жертв пока нет.

"Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание мужчины, который открыл стрельбу по рейсовому автобусу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. По предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие", — заявили в МВД и призвали местных жителей быть осторожными.

NN.ru уточняет, что стрелком мог быть 18-летний Даниил Малахов.

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По материалам: uposters.ru

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