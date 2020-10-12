«Неприятно было слушать его»: Эмин Агаларов ждет извинений от Игоря Крутого

Лидия Мартынова

В одной из последних шоу «Алена, блин!» Игорь Крутой поделился подробностями конфликта Максимом Фадеевым и Эмином Агаларовым, заявив, что они не общаются уже более пяти лет. Причиной громких споров стало решение создать в России единую музыкальную премию пять лет назад. Где в ходе подготовки Агаларов и Фадеев пошли против Крутого.

«Фадеев сказал про меня: а он что, пахан?» — процитировал Крутой слова продюсера, а Агаларова и вовсе обвинил в том, что тот его оболгал. «В мое отсутствие Эмин сказал, что я якобы взял на организацию премии полтора миллиона долларов, что является абсолютной ложью»,

— возмутился продюсер.

Эмин Агаларов решил ответить на обвинения Игоря Крутого. Он сообщил, что ему было крайне неприятно слушать историю с подменой фактов. Свою версию случившегося он рассказал сам.

«Я позвонил Игорю Крутому, предложил объединиться — тогда первой возникла идея создать российскую музыкальную национальную премию. Он согласился и сразу поддержал. Так что именно от меня Игорь Яковлевич получил первое приглашение, и именно от него я же потом получил первую весть, что я в этой команде уже и не нужен. По поводу бюджета, выделенного на премию. Игорь Крутой говорит неправду, что у него бюджета не было. У меня действительно была информация от сотрудника его же компании «АРС» — это было 1,5 миллиона долларов. Я озвучил это на общей встрече с другими продюсерами и был уверен, что все должны об этом знать, поскольку работать договорились прозрачно. Игоря Крутого не было, так как он был на родах своей дочери. После в телефонном разговоре он высказал свое недовольство, что бюджет — это не мое дело и что сумма была не 1,5 млн долларов, а 1 млн. Получается, он лично мне подтвердил ее по телефону, а в интервью сказал, что бюджета не было. Позже я написал всем участникам встречи письмо с верной суммой»,

— рассказал Эмин.

Агаларов также добавил, что вся ситуация, произошедшая между ними, заставила его создать собственный холдинг «ЖАРА».

«Я считаю, что всю организацию изначально и развалил именно Игорь Крутой, когда поставил вопрос выбора перед всеми: либо он, либо мы с Максимом Фадеевым»,

— вспоминает Эмин Агаларов.

Он также подчеркнул, что последний телефонный звонок с Игорем Крутым состоялся пять лет назад. Однако помириться так и не удалось:

«Игорь Круто достаточно грубо сказал мне, что я залез не в свое дело и пусть теперь один буду вариться в этом всем г…не (как он выразился тогда). После он повесил трубку».

Эмин сказал, что теперь ждет публичных извинений от Крутого. Как думаешь, помирятся ли артисты?

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