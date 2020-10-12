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«Нет денег на хлеб» — Борис Моисеев доживает в нищенстве

«Нет денег на хлеб» — Борис Моисеев доживает в нищенстве

Трагичные подробности стали известны из жизни некогда популярного и любимого арстита Бориса Моисеева, который в последнее время не появляется не публике, а слухи о плачевном финансовом состоянии подтвердили немногочисленные друзья музыканта


Я хотел отправить певца лечиться в Израиль, но не смог, а близкие Моисеева якобы продали его дом и потратили деньги на костюмы и шоу. «Боря остался без дома, без здоровья и без денег»,


рассказал продюсер Евгений Фридлянд

К сожалению, эти строчки соответствуют реальности. Борис Михайлович действительно переживают сложное финансовое положение, о чем рассказала его бывшая домработница 54-летняя женщина из Украины Людмила Шурвалова. Домработница проработала с Борисом Михайловичем до марта этого года.

«Его все бросили и он очень переживал, что телефон молчал, друзья не звонили. Мы сидели часто и долго разговаривали, он рассказывал, как дружил с Пугачевой, как давал концерты на стадионах. Однажды мне даже не на что было купить ему хлеб. У него не было денег. Пошла на свои купила: макароны, хлеб еще какие-то продукты. Потом ему правда привёз кто-то, возможно даже от Пугачевой, она единственная, кто не забывала его. Мне пришлось уйти в марте, даже не знаю как он сейчас, звонить неудобно, кто я ему» — рассказала женщина Popcake.

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По материалам: popcake.tv

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