Нетребко и Абдразаков выступят в опере "Дон Карлос" на сцене Мариинки

Анастасия Иванова

Опера "Дон Карлос" с участием Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Юсифа Эйвазова, Екатерины Семенчук и Михаила Петренко пройдет 29 октября и 1 ноября на сцене Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинки.

"Каждый из звездных артистов уже пел в знаменитой вердиевской опере, но постановка Джорджо Барберио Корсетти впервые соберет их вместе на сцене Мариинского театра. Здесь "Дон Карлос" идет в четырехактной версии в виде костюмного спектакля в благородных, сумрачных тонах, воссоздающих дух Испании XVI века", - говорится в сообщении.

В образе Елизаветы Валуа Нетребко предстанет перед публикой Мариинского театра впервые. В июне певица дебютировала в этой партии на открытии оперного театра в Дрездене (в концертной версии вместе с Эйвазовым). В сентябре состоялось выступление в Большом театре, где они выступили вместе с Ильдаром Абдразаковым.

Роль испанского короля Филиппа – одна из лучших и признанных работ Абдразакова. В ней он выходил на сцены Парижской оперы, Ковент-гарден, Баварской государственной оперы, туринского театра Реджо и пел в Мариинском театре.

В спектакле петербургского "Дон Карлоса" звездный состав дополнят ведущие солисты оперной труппы театра – Екатерина Семенчук и Михаил Петренко.

Билеты будут доступны на сайте театра в ближайшее время.