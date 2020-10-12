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Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена современным технологиям в искусстве

Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена современным технологиям в искусстве

12 октября в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте» стартовала тематическая неделя «Новый цифровой музей», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России.

Тематическую неделю поддерживают Кружковое движение НТИ и Роспатриотцентр.

12 октября неделю откроет онлайн-лекторий от Музея современного искусства «Гараж». Куратор публичной программы «Гаража» Анастасия Митюшина проведёт стрим на тему «Как сделать музей современным и интересным». Участники конкурса узнают о том, что музей может быть не только местом для демонстрации произведений искусства, но и популярной публичной площадкой.

13 октября стартует третья, завершающая, волна полуфиналов конкурса «Большая перемена» в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах. Торжественное открытие смены пройдёт одновременно в Ярославской области и Республике Дагестан. В течение трёх дней полуфиналисты будут проходить тренинги по развитию мягких навыков, учиться работать в команде и решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов. Закрытие первой смены полуфинала состоится 15 октября.

14 октября онлайн-лекторий «О том, как выставки преображают целый город» проведёт директор по региональному развитию Государственного центра современного искусства Алиса Прудникова.

16 октября директор Музея Бориса Ельцина Дина Сорокина расскажет школьникам о современных мероприятиях в музее в лекции «От иммерсивного театра до перформанса».

17 октября состоится онлайн-лекторий «О необычных пространствах, в которых сегодня существует искусство: как их создавать и наполнять», который проведёт руководитель проектов Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Ирина Саминская. Также в этот день директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский прочитает онлайн-лекцию на тему «Краеведческий музей – это современно!».

Справочно
Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 миллиона школьников (учеников 8–10-х классов) из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8–9-х классов и 300 десятиклассников. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов – к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8–9-х классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путёвки в МДЦ «Артек». 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.

# Общество
По материалам: edu.ru

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