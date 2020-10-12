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Новые штрафы и госпиталь во Дворце спорта: у Зеленского готовы ужесточать борьбу с COVID-19

Новые штрафы и госпиталь во Дворце спорта: у Зеленского готовы ужесточать борьбу с COVID-19

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине, как и во всем мире, постоянно растет количество инфицированных коронавирусом. Несколько дней подряд в нашей стране количество заболевших за сутки превышало 5 тысяч человек.

На совещании у президента Зеленского было решено принять более радикальные меры в борьбе с Covid-19, сообщает в своем Telegram-канале глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Нардеп отметил, что приоритеты остаются неизменными — укрепление системы здравоохранения, усиление карантина, там где ощутимо не страдает экономика. Для руководителей за несоблюдение карантина вводится реальная ответственность.

Радуцкий пошагово расписал нововведения.

Вузы временно переводятся на дистанционное обучение.


Осенние каникулы в школах должны начаться раньше, оптимально до 15 октября. Окончательную дату определит местная власть.

В «красной и оранжевой» зонах заведения общественного питания обязаны работать до 22:00. Нарушение запрета будет караться.

Президент поручил Минздраву увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной болезни. Также будет установлен их неснижаемый запас.

В Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Госпитали планируют размещать в существующих больших помещениях. В Киеве это может быть Дворец спорта.

Президент поручил увеличить количество койкомест за счет ведомственных больниц и учреждений, подчиненных Академии медицинских наук.

Интернов и студентов старших курсов медицинских вузов будут привлекать к работе в инфекционных отделениях.

Минздраву поручено увеличить количество ПЦР-тестов с 30−35 тысяч до 50 тысяч в сутки. На увеличение количества тестов правительство предоставило 260 миллионов гривен.

До конца месяца президент поручил решить проблему с обеспечением кислородом 80 процентов койкомест.

Штраф для предприятий, предпринимателей, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без защитных масок или респираторов предлагается установить в размере 3400−5100 гривен. Для этого Верховная Рада должна внести изменения в существующих закон, касающийся COVID-19.

Напомним, на утро 11 октября в Украине подтверждены более 260 тысяч случаев заболевания COVID-19, из них 4 972 летальных. За сутки зафиксировано 4 768 новых зараженных.

Фото pixabay.com

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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